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張國榮舊愛被爆有新歡「找代孕生兩孩」　唐鶴德3點澄清：深刻檢討反省

記者蕭采薇／綜合報導

香港巨星張國榮在2003年愚人節離世，當年他的愛人唐鶴德（唐唐）以「未亡人」的身份主持喪禮，至今仍在每年忌日、冥誕發文悼念逝去的張國榮，令許多人感動。但近日唐鶴德被爆有新歡，不少粉絲表達不滿。沈默數日後，唐鶴德發表3點澄清，並強調：「我自問我一生都以真誠的態度，對待我的親人和朋友。」

▲張國榮逝世多年，生前摯愛唐鶴德每到重要紀念日仍會發文紀念。（圖／翻攝自IG／dhttong）

▲張國榮逝世多年，生前摯愛唐鶴德每到重要紀念日仍會發文紀念。（圖／翻攝自IG／dhttong）

有鍵盤柯南在豆瓣上發文爆料「唐鶴德新男友被張國榮粉絲揭露」，內容附上了多張證據照片，指出唐鶴德早在幾年前就交了小他30歲的史姓男友，兩人育有兩個孩子，一家人就住在張國榮的房子裡，更批評唐鶴德每年賣深情人設，手上還握著張國榮版權，粉絲為此不滿，更認為他在消費張國榮。

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對此唐鶴德在18日下午發表聲明，他先是表示：「我對最近發生的一些事情令愛護，哥哥的『哥』迷產生誤會和不安，我對此致以萬分的歉意，我會深刻檢討反省自己的行為和表現。」

▲▼唐鶴德分享和張國榮的聖誕合照。（圖／翻攝自IG）

▲唐鶴德曾分享和張國榮的聖誕合照。（圖／翻攝自IG）

但他同時也發出3點澄清，首先是透露已經搬離張國榮舊居十多年，「哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。」而對於新歡的傳言，唐鶴德表示：「我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。」

此外他也特別表示：「我沒有找代母生育小朋友，你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。我自問我一生都以真誠的態度，對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一躬向大家致以無比的歉意。」

▲唐鶴德澄清。（圖／翻攝自IG）

▲唐鶴德發表3點澄清。（圖／翻攝自IG）

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唐鶴德, 張國榮

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