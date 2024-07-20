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《誰是被害者2》卡司陣容不輸首季　精彩翻轉嚇出劇迷雞皮疙瘩

文／女子學

Netflix推出的台灣驚悚鑑識劇《誰是被害者2》，猶記得首季「遺願殺手」成功塑造的詭譎氛圍，第二季兇殘的連續殺人魔，更是令劇迷在觀戲的過程更加感到不寒而慄。主演同樣延續首季陣容，張孝全、許瑋甯、李沐、王識賢，並加入了蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙、Karencici（林愷倫）、陳姸霏、劉子銓，資深影星攜手新生代演員，完全不輸首季的陣容與劇情，另本劇粉絲感到驚喜萬分。

原本在第一季中，徐海茵（許瑋甯 飾）為以各種手段獲得資訊的報社記者，在第二季則受聘成為基金會公關，延續著首季與方毅任（張孝全 飾）產生的情愫，第二季中和方毅任轉為更親密的關係；因病而缺乏共感能力、不善交際的方毅任，因為得知引他入門的老師遭到批評，決定一同投入連續殺人案，以協助破案來平反老師的名聲，卻沒想到該案卻與方毅任脫不了關係。

▲《誰是被害者2》故事圍繞在一樁15年前發生的命案。（圖／Netflix，下同）

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來自15年前的神祕命案，瘋狂屠戮的神祕殺手目的為何？

《誰是被害者2》故事圍繞在一樁15年前發生的命案，蕭家穎（陳姸霏 飾）與一名男子雙雙陳屍於樹下，草率的鑑定與調查過程，使該案已殉情自殺結案。15年後的今日，曾經與蕭家穎合照的七人組，竟逐一慘遭神祕殺手的毒手，並受到極為殘忍的酷刑殺害。隨著深入的調查，死者身上竟出現方毅任的生物特徵，意識到自己遭到陷害的方毅任，又該如何抽絲剝繭為自己洗刷冤名、緝獲真兇？

在第二季中，江曉孟（李沐 飾）從原本的叛逆少女，轉為命案現場的清潔人員，不僅與父親方毅任達成和解，也從助人的回饋找到生命的價值，作為角色成長見證人的劇迷，對此事應都感到相當深刻。曾在《無聲》與陳姸霏搭檔的劉子銓，本劇中兩人再次搭檔，分別飾演的林明誠與蕭家穎，二人與其他同夥偷公車追尋自由的天真爛漫，竟在最後讓所有人付出慘痛的代價。

魔鬼藏在細節中，精彩翻轉嚇出劇迷雞皮疙瘩

由蘇慧倫飾演的法醫薛欣寧，作為本季新加入的角色，同樣憑藉出色的專業能力，與方毅任一同調查本案，只是冥冥之中卻有股力量妨礙他們接近真相。隨著調查，方毅任等人發現15年前的殉情案並不單純，在照片中的所有人不僅作為刑案見證人，也是不容饒恕的加害者，於是兇手透過殘忍手法傳達憤怒的資訊，為自己心愛之人進行復仇。看似正直的角色，因內心深藏的黑暗面，使謎團的最後一刻才能解開，精彩翻轉更是其成功之處。

在Netflix公布的6月台灣區收視排行榜中，《誰是被害者2》奪節目類第3名，僅次於動畫《鬼滅之刃：柱訓練篇》、陸劇《墨雨雲間》，作為話題國產影集的續作，更可見其受到廣泛的好評。劇情的部分，縱使有少許觀眾對最後的轉折不甚滿意，但過程緊湊的解謎過程，藉由演員精湛的演繹使劇迷感到滿滿的代入感，短短的8集便訴說出引人入勝的好故事，相信未來第三季的推出將能再次掀起風潮。

延伸閱讀

Netflix 台劇《幸福房屋事件簿》：陳庭妮、蔡凡熙化身超強房仲，為了工作勇敢調查凶宅

說到底，人最渴望的仍是愛。從《誰是被害者》談人生價值：要平凡的活著，還是離開後的光榮？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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