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麋先生《都是浪漫害的》　找到自己的浪漫然後好好地生活著

文／女子學

「這個你這傷痕這種捨不得／如果睜開就不見了／我閉著」，聽著麋先生的主唱聖皓輕柔細膩地演繹〈閉上眼睛會想起的人〉，過程中不禁感嘆這把嗓音真的好適合唱情歌，尤其是要將人輾進塵埃裡的那種。

2012年出道的麋先生，在2014年以《馬戲團運動》獲得第25屆金曲獎「最佳樂團獎」，爾後又再次入圍了第27和35屆金曲獎「最佳樂團獎」。麋先生的音樂曲風從鐵漢走到柔情的分水嶺是在《嗜愛動物》這張專輯，而開始探究「愛」後，去（2023）年發行的《都是浪漫害的》更讓人看到了屬於他們的「浪漫」。

▲麋先生2023年發行專輯《都是浪漫害的》。（圖／麋先生MIXER粉絲專頁，下同）

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遠遠地輕聲祝福，我們都要快樂

《都是浪漫害的》專輯中的11首歌體現了人生中關於愛情的多種樣貌，以及屬於自己的浪漫時刻。〈獻給所有浪漫偉大的愛情〉諷刺總愛指點他人愛情的旁觀者；〈壞蛋〉提點不要在感情中迷失自我，不如放肆去愛；〈笨蛋〉表達了對愛的無畏付出；而〈一成不變〉勾勒出一段愛情的從一而終。

〈一切尚可〉則是整張專輯中，我最愛的一首歌，樂式簡單，很淡，但後韻的重擊，讓人感受到心痛再釋然的轉折。人與人之間，或許情深緣淺，即使分開了，也願曾有過的愛能化為對彼此的祝福。

你也有屬於自己的「浪漫」嗎？

〈都是浪漫害的〉所幻化出的故事，是否也是你經歷過的呢？在愛情之中，我們常會義無反顧地製造浪漫時刻，讓彼此間的這份愛能升溫，或是延續下去。「我們是從什麼時候開始感覺痛」，但浪漫不是愛情難題的萬靈藥，當說出再見的那時，可能會感到傷痛不捨，而笑著對彼此祝福，或許是「浪漫」殘留的最後溫柔。

想到「浪漫」，很容易會聯想到愛情，但在愛情之外，自己何嚐不能對自己「浪漫」呢？「那些不被支持、不被理解，但你很熱愛、很執著的，哪怕微不足道，都是一種浪漫。」「浪漫」的定義因人而異，對任何人事物的「著迷」是麋先生的解讀，就如同他們五人一路走到現在的音樂旅程，這樣的情感多麼難得。而你現在也找到了自己的「浪漫」了嗎？

《都是浪漫害的》承載了一些人生心事，若你現在正經歷著，或處於經歷過後的自癒期，希望這張專輯中能有一首歌陪伴你走過這段旅程。

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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