周定緯驚吐重磅喜訊！　「2個月暴瘦10公斤」帥樣曝光

▲周定緯打造主題曲《海裡花茉莉》。（圖／耳朵先生提供）



記者翁子涵／台北報導

周定緯為實境冒險節目《上船了各位！》量身打造主題曲《海裡花茉莉》，周定緯開心表示：「非常興奮！因為從來沒有遇過為了實境節目而特別量身打造主題曲，能讓歌曲中的歌詞更加貼合節目中的精神跟參加者的心情，想必也更能引起觀眾們的共鳴。」歌名用象徵純潔的茉莉花，在海中生長相當困難，進而比喻人生中遇到任何困難、任何困境，只要不忘初心，一定能不畏懼任何困難，努力達成目標。

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▲周定緯瘦了10公斤。（圖／耳朵先生提供）



《上船了各位！》以獨木舟水上運動型式，周定緯雖然不曾接觸過獨木舟，但在今年3月份為了演出百老匯知名音樂劇《搖滾芭比》中文版，為劇穿女裝、戴假髮、著高跟鞋，每場演出整整兩小時沒有下場休息，加上為了貼合角色，進行嚴格的飲食控制，兩個月內瘦了10公斤，6場演出下來相當考驗體力，讓他直呼：「真的是一次意志力的極限挑戰。」展現身為藝人的極高自我要求。



近來除了籌備新的音樂劇作品與宣傳新歌《海裡花茉莉》，因為疫情已經四年沒有舉辦生日音樂會的周定緯，在疫情期間也持續累積音樂能量，朝創作歌手之路邁進，目前已累積超過10首作品，日前他也公佈好消息，將於8月10日與粉絲相見歡，「非常期待與許久不見的粉絲們相見，終於又能夠好好地唱歌給大家聽了，為了答謝一路以來粉絲們的支持，除了會準備大家最喜歡最想聽的歌曲之外，當天還會準備驚喜送給粉絲，請粉絲們敬請期待。」

