胃痛吃藥也壓不下來！潘映竹深夜冒冷汗掛急診　診斷結果一出好尷尬

記者張筱涵／綜合報導

潘映竹日前上《醫師好辣》，提到本身因為飲食習慣的關係，常常會出現胃痛情形，因此都會隨身備著胃藥和止痛藥，但有一次吃了2次都沒有用，便決定掛急診，結果真正的原因讓她感到很不好意思。

▲潘映竹掛急診前很擔心自己得了嚴重的胃病。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



[廣告]請繼續往下閱讀...

潘映竹在《醫師好辣》透露，飲食習慣偏向甜食和零食，較少吃正餐，因此也常常會有胃痛的情形發生，就隨便備著藥物。然而，有一天又開始胃痛，即便服用了藥物，20分鐘後仍然疼痛不止，再吃另一種藥搭配止痛藥一起服用，但疼痛感依舊無法被壓制。

胃痛程度之劇烈到開始冒冷汗，潘映竹甚至開始懷疑自己是否患有胃潰瘍或者是胃出血等症狀。因此在晚上11點多決定搭乘計程車前往急診室，經過X光檢查後，她看到醫生的臉色變得很凝重，心裡不禁猜想是否出現了嚴重的問題，甚至擔心自己是否罹患胃癌。

然而，醫生的診斷結果卻出乎她的意料。醫生告訴潘映竹，胃部看起來並沒有問題，沒有穿孔或潰瘍的跡象，但是直腸部分有許多黑色的區塊，這些都是宿便。

▲潘映竹得知結果是宿便太多。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



潘映竹認為自己天天都有排便，因此不相信自己直腸內會充滿宿便，但被告知「有大便也不代表體內沒有宿便」，現在已經滿到往上移動的程度，最後在接受灌腸後就得以解決疼痛情況。

肝膽腸胃科陳炳諴醫師說，止痛類型有分很多種類型，而且也會受到服用時間的影響。