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《換乘3》第四對情侶復合！書景甜喊周元：親愛的～　放閃影片曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛真人秀《換乘戀愛3》於2023年底掀起一陣討論度，本季的情侶復合機率較高，過去還一度被戲稱為「復合戀愛」。沒想到，網友神預測，繼13年情侶檔多惠與東鎮7月在IG正式宣佈復合後，連周元跟書景都在近期傳來好消息，兩人已經把誤會全部講開，在節目拍完後關係確實好了很多，周元並未正面給出答案「復合了」，但在影片片尾放出重大彩蛋，女友書景喊著他「親愛的」，證實兩人確實重修舊好。

▲周元證實跟書景的誤會全都消除了。（圖／翻攝自周元YouTube）

▲周元證實跟書景的誤會全都消除了。（圖／翻攝自周元YouTube）

《換乘戀愛3》結束之後，參與錄製的嘉賓紛紛創立YouTube頻道與粉絲交流，其中，周元跟書景到底有沒有和好，成為粉絲之間最好奇的問題。周元17日透過頻道釋出一則QA影片，正面提及與女方的關係，「我們結束拍攝上來回到首爾後，把拍攝之間的誤會都解開了，雖然沒有百分之百解開，但幾乎都消除了。」

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▲▼《換乘3》第四對情侶復合！書景甜喊周元：親愛的～　放閃影片曝光。（圖／翻攝自周元YouTube）

▲▼書景、周元解開誤會復合了。（圖／翻攝自周元YouTube）

▲▼書景、周元解開誤會復合了。（圖／翻攝自周元YouTube）

周元承認節目錄完後與書景私下經常相約，倚靠著彼此相處，只是在節目播出之間，「我們又產生對彼此感到傷心之處，那時候我也很累，她也很累，然後產生了一些誤會，所以那時候（節目播出時）我們又再一次疏遠了彼此。」只是經過多次對彼此感到傷心又解開誤會，兩人現在相處得很好。

▲▼《換乘3》第四對情侶復合！書景甜喊周元：親愛的～　放閃影片曝光。（圖／翻攝自周元YouTube）

▲▼書景甜喊周元「親愛的」。（圖／翻攝自周元YouTube）

▲▼書景甜喊周元「親愛的」。（圖／翻攝自周元YouTube）

周元表示「結果就是我們現在很常見面，盡最大能力幫助對方，倚靠著彼此為對方加油應援，正小心翼翼好好地相處的關係，希望大家以美好的視線看待我們並為我們兩個應援。」 片尾他放出兩人這幾個月以來的相處過程，書景喊著他「親愛的」，笑聲確實比在節目上多很多。最後，他公開兩人同框合照拍立得，寫下「雖然有過很多坡折，但讓我們更倚靠對方並應援著，現在帶著好的心意好好地交往中。」盼望大家給予正面支持。周元跟書景宣布復合，也是繼尚貞與敏亨、有貞與昌鎮還有惠與東鎮之後，第四對和好的情侶檔。

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