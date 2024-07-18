蔡阿嘎看民視「驚見AB合約」！他綁抗議白布條 網全笑了：找你客串

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前公布解雇員工蘿拉的真相，是因為對方利用AB合約詐財高達8位數。事到如今，不只他狂玩AB哏自嘲，電視台編劇也運用到八點檔，讓他看了哭笑不得。

▲蔡阿嘎發現民視也在玩AB哏。（圖／翻攝自Threads／yga0721）



畫面中，可以看到本土劇《愛的榮耀》其中一個角色將寫有「抗議」的白布條綁在額頭上，同時浮現「該不會是人們說的AB合約」的字幕，相當符合最近的時事話題。

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▲蔡阿嘎和蘿拉的事件掀起極大關注。（圖／翻攝自Instagram／yga0721、YouTube／蔡阿嘎）



深受AB合約所害的苦主蔡阿嘎看到後，在Threads附上3個笑哭的表情符號，並寫下「民視編劇…你…」，讓不少粉絲嘴角失守。看到有網友問「怎麼沒找你客串」時，他再度幽自己一默，「可能找錯窗口？」

▲蔡阿嘎在留言區自嘲。（圖／翻攝自Threads／yga0721）



事實上，蔡阿嘎工作室雖然走了共事近8年的蘿拉，但也有一位員工回歸了，那就是台大戲劇系、工管系企管組畢業的前員工耶嫩，而且就是要擔任業務窗口角色，並協助目前的企劃。

▲耶嫩回鍋。（圖／翻攝自Instagram／yenom0612）