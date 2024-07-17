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林萱瑜結婚「留前任合照」被罵！　Junior霸氣護愛：什麼好介意？

記者王靖淳／綜合報導

藝人Junior（韓宜邦）和女星林萱瑜因合作戲劇《天之驕女》擦出愛火，男方去年向女方求婚成功，已在今年6月完成結婚登記，不過最近卻有網友質疑，林萱瑜留著前任合照不尊重老公，因此到她7年前的貼文底下留言。為此，Junior今（17）日在臉書發文霸氣護妻，同時也分享自己對此事的看法。

 ▲林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲Junior、林萱瑜今年6月登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

Junior提到，前兩天老婆告訴他，有人一直在攻擊她，但他看了這些攻擊後，笑了笑說：「到了我這個年紀，誰都有過去，真要計較，我還多她十年的名單。」他坦言，覺得「不是世界小，是我們跑太遠」這句話很有意思，同時也透露，自己不僅見過老婆的前任，甚至見過對方的現任或妻子。

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 ▲林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

 ▲林萱瑜回覆酸民的留言。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

Junior表示，從來不覺得老婆留著前任的追蹤，或是合照有什麼好介意的，反而很欣賞對方的誠實，因為他認為，人生就像一本書，往前翻總會有些筆記，這些經歷正是讓我們成為更好自己的重要部分。最後，Junior在文末霸氣喊話：「什麼好介意的？小裡小氣……像個男人好嗎？！」

▲Junior、林萱瑜今年6月登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲Junior、林萱瑜平時會透過社群放閃。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

事實上，林萱瑜最近在社群分享一張截圖，內容是有名網友在她的貼文下留言，同時也標記老公Junior的帳號表示，「追蹤前男友的IG跟Threads帳號，還留著前任照片，根本完全沒在尊重。」為此，林萱瑜直言：「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？」表示就算老公有追蹤前任也不重要，因為這是對彼此的尊重，同時也要該網友別再深入查看她的貼文，因為上面可能還有更多的回憶，會讓對方感到不適。

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關鍵字

林萱瑜, Junior, 結婚, 放閃, 曬恩愛, 韓宜邦

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