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台灣10月將直飛青森！ 陳美鳳提前帶小鹿踩點

記者葉文正／台北報導

藝人陳美鳳近日帶領民視《美鳳有約》團隊及搭檔主持人小鹿跨國至日本青森出外景。這次的拍攝路線走的是海洋路線，從鶴舞橋開始，搭乘陸奧灣渡輪前進下北半島更行到⽇本本州最北端的「⼤間町」，與青森縣長宮下宗⼀郎約好⼀起在露營村野餐烤肉。

▲陳美鳳與青森縣長宮下宗⼀郎。（圖／民視提供）

▲陳美鳳(右)與青森縣長宮下宗⼀郎。（圖／民視提供）

公務繁忙的青森縣縣長，提到空閒時間最喜歡帶著家人露營，也難得在節目中展現純熟的烤肉技巧。陳美鳳說平常在攝影棚都是幫忙做菜給來賓吃，這一次反而讓縣長當主廚，一盤一盤的烤肉上桌，讓她與小鹿吃得不亦樂乎。

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▲陳美鳳與青森縣長宮下宗⼀郎。（圖／民視提供）

▲陳美鳳與小鹿。（圖／民視提供）

而現場除了有香味四溢的烤肉香，縣長更是將青森的海鮮生魚片和帆立貝擺盤成聖代，賣相好看又好吃，讓眾人吃到忘我。陳美鳳進一步表示，用餐過程縣長頻頻舉杯，一直用台語『乎搭啦』表示熱情，讓她充分感受到日本人的好客。小鹿說「青森縣長還教了一些當地的方言，一邊與縣長聊天，一邊欣賞海景，這一切都讓人感覺超級Chill，超想Long stay。」

▲陳美鳳與青森縣長宮下宗⼀郎。（圖／民視提供）

▲陳美鳳參加祭典。（圖／民視提供）

「大間町」是世界知名的鮪魚出產地，海岸線景觀更是美不勝收，跟著《美鳳有約》的外景行腳，可去探索青森的海洋之美！青森的美四季分明，春天的櫻花滿開，美麗如畫弘前城；夏天盛大的睡魔祭、海洋巡禮尋找海豚的蹤跡；秋天楓紅映入奧陸賴溪流，人間仙境莫過於此。

冬天白雪皚皚，壯觀的雪壁與八甲田山滑雪樂、復古暖爐列車等，都是不可錯過的青森旅遊體驗。豐富的物產與美食，更是不在話下，青森=蘋果的故鄉、豐碩的漁場有肥美的帆立貝、海膽、高品質鮪魚與蝦蟹貝類讓人大快朵頤。數度造訪青森，此行對陳美鳳來說獨具意義，不只驚艷於不同季節的青森美景，過程中發現自己的心境似乎愈來愈年輕，在緊湊的拍攝行程，還與小鹿拍攝了舞蹈短影音，展現滿滿的活力與朝氣。

這次民視《美鳳有約》節目，前往大間町，還有一項任務，就是參與「海之日」祭典，大間稻荷神社於1997年與北港朝天宮結合為姊妹神社，所以在神社內也有來自台灣的媽祖娘娘，每年七月的第三個星期一訂為「海之日」也是日本的國定假日，會舉辦遶境遊行，祈求風調雨順漁獲豐收，眾多漁船綁滿了五彩的祈福旗幟，陸續出港後在海上行敬酒大漁祈願祭典儀式，非常特別有趣，陳美鳳和小鹿也跟來自台灣北港朝天宮代表團們一同遶境遊行。除此之外，陳美鳳也跟小鹿分別登上漁船，體驗了海上的祭祀活動，留下了難以忘懷的記憶。

原本台灣有直航青森的班機，因為疫情關係暫停了航線，這也是青森縣長宮下宗一郎心心念念的事，經過努力協調之後，終於傳出好消息，台灣桃園直飛青森直航班機將在10月29日復航！聽到好消息的陳美鳳更是邀請大家，能夠前往青森旅遊體驗不同季節的驚艷與感動。

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陳美鳳, 小鹿, 青森

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