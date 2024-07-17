51歲陳慧琳凍齡絕美近照曝光！　2天換12套衣服超驚豔

記者蔡琛儀／台北報導

51歲電音女王陳慧琳推出全新國語單曲〈一剎天堂〉，她笑說：「這次MV印象最深刻的，當然是我漂亮的衣服，兩天要穿12套衣服，加上舞步配合，這兩天真的沒有停過。這首歌是叫人們完全享受浪漫的感覺，不談以前，不論將來，只要兩個人的感覺是對的，就盡量享受那一剎，就如煙花絢爛一樣，好像進入了遊樂場一樣盡量享受。」

▲▼陳慧琳推出新歌〈一剎天堂〉，挑戰百變造型。（圖／環球提供）

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她分享錄音過程：「以前跟雷頌德錄音，我們在同一個錄音室，每錄一句他會馬上給指示，但是因為雷頌德不在香港，雖然他有解釋整首歌的指引，但錄的時候，我跟Bryan（楊振邦） 就要猜，比方說輕的程度， 我們錄了20%輕，40%輕，60%輕，80%輕還有100%像在月球無重狀態的。以前Mark會主導錄音，現在我們在不同的時空，反而訓練出我的自主，成長了。」

〈一剎天堂〉由雷頌德作曲、編曲，並與楊振邦共同監製，朱琳填詞，MV導演Sheng解釋了拍攝概念，他說：「MV中陳慧琳化身了6個塔羅牌人物貫穿整個MV，因為愛情上大家都喜歡求神問卜，故用塔羅牌這個元素添上了神秘感，在這個設定中加上《愛麗絲夢遊仙境》的概念去拍，讓陳慧琳進入了一個未知的世界去展開MV。」

▲▼陳慧琳〈一剎天堂〉。（圖／環球提供）

MV畫面用到6張塔羅牌的意象貫穿整個故事，分別是死神牌代表末世心情、月亮牌代表糾結、戰車牌代表勇氣、星星牌代表希望、太陽牌代表重新產生熱情、愛人牌代表結合。Sheng補充：「這6張牌寓意我們每個靈魂都會經過死亡、沉澱、重生、熱情，才可以再得到愛。」