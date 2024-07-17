66歲張蘭辣穿「深V泳裝」遭投訴！　換一套下水被指責：汙染泳池

記者陳芊秀／綜合報導

66歲大陸女企業家張蘭是汪小菲媽媽，在兒子的婚姻家庭、餐飲事業總是傾全力發聲，更帶團隊進軍直播帶貨。她最近與兒子、而媳婦Mandy（馬筱梅）前往希臘度假，不料身穿深V泳裝引發爭議，改換一套下水，又被指責「汙染泳池」。

▲張蘭近日到希臘旅遊，穿深V泳裝拍片被投訴。（圖／翻攝自抖音）

度假期間，張蘭大方展現了自己的身材，先是身著幾乎開到肚臍的深V水藍色長裙，接著又換上深色細肩帶泳裝，大露長腿和酥胸，火辣的造型引人注目。然而，隔日張蘭改變了自己的穿著風格，全身包緊緊地下水游泳，卻被工作人員指責「不脫衣服就游泳，污染了泳池」。

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▲張蘭換一套下水，被工作人員指責「汙染了泳池」。（圖／翻攝自抖音）

對於這樣的指責，張蘭覺得很委屈，對著鏡頭解釋：「這是我的泳衣啊！因為昨天我穿的泳衣，被我們的黑粉投訴了」。她還試圖向希臘的工作人員解釋「黑粉」是「烏賊」的意思，「黑黑的就叫黑粉」。然而，工作人員回應說烏賊好吃可以點來吃，但不能穿著外衣下水游泳，她無奈直呼還是回中國海灘游泳好了。

▲張蘭表示穿泳裝被黑粉投訴。（圖／翻攝自抖音）

▲張蘭嘆只好回自己國家海灘游泳。（圖／翻攝自抖音）