恐怖片拍攝現場「工作人員淒厲慘叫」　電影監製留後遺症：我厭倦了

記者許逸群／台北報導

造成印尼觀眾集體內心陰影的最新恐怖懼作《血繼》，在拍攝過程驚傳有工作人員突然精神恍惚、臉色蒼白，更還莫名地淒厲吼叫。不僅如此，之後還下起雷雨，導致片場遍地泥濘，電線桿甚至因為雷擊而爆炸，失控的片場也讓男主角布萊恩多馬尼直喊：「我其實非常害怕！」

▲印尼恐怖電影《血繼》拍攝現場怪事頻傳。（圖／采昌國際提供）

男主角布萊恩多馬尼回憶起當時拍攝狀況：「似乎是有守護靈不喜歡被打擾，現場有兩個人精神很恍惚，其中一個人還突然跑到角落，好像看到什麼東西一樣，一直吼著『不要吵！不要吵！』」直到全體工作人員集體祈禱，一切才逐漸恢復平靜。

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正當大家以為平息之後，卻又馬上下起大雨，導演伊納拉莎拉菲娜還原道：「後來又下起大雨，讓拍攝被迫延遲，我們等了3、4個小時，雨下得非常大！我記得當時是在森林當中，因為大雨的關係，就像身處在泥地裡。」後續更因為雷雨交加，甚至有電線桿遭到雷擊而爆炸。

擔綱本片監製的印尼知名演員烏邁沙哈布坦言，因為他過度恐懼，導致製作過程十分疲憊。他不但不敢直視拍攝現場的場景，更留下「後遺症」，表示回到家後再也不敢看向窗簾！對於充滿恐懼的製作過程，他更是大聲哀嚎：「我厭倦《血繼》了！因為我自己感到很害怕，是真的很害怕！」

▲《血繼》一上映即登頂印尼電影票房冠軍。（圖／采昌國際提供）

接二連三發生的怪事，加上緊迫的拍攝行程，讓在場所有人都感到恐慌。不過本片上映後強勢登頂印尼電影票房冠軍，也讓電影團隊的艱辛獲得回報。電影即將在7月19日於台灣上映。