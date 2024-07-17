蕭淑慎尪梁軒安遭控性侵！　台語歌手逆風力挺「質疑受害女1事」

▲梁軒安被控性侵前旗下女歌手 。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



記者翁子涵／綜合報導

藝人蕭淑慎的老公梁軒安，近來風波不斷，上月才被曾姓女子指控騙財騙色，昨（16日）又被前旗下歌手Rina怒控被梁軒安性侵，Rina氣得赴北檢按鈴控告，梁軒安深夜則發表5點聲明反駁指控，指出自己絕不可能去性侵他人，既然對方已經按鈴申告，目前就交由法律處理，而他的旗下藝人、台語歌手余曼曼被問及此事，也公開作出回應。

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▲▼余曼曼發文力挺老闆梁軒安 。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



余曼曼在17直播擁有超過百萬粉絲，也會中、台、粵、英四種語言，去年更被梁軒安所屬的雄鷹娛樂公司相中簽約，砸重金為她推出單曲，不料如今梁軒安接連捲入桃色風波，被也曾是雄鷹娛樂的女歌手Rina指控性侵，指稱梁軒安用權勢逼迫發生關係，甚至稱會與蕭淑慎離婚、買房給她，害她被貼上小三標籤，對梁男提告涉妨害性自主。

而同為雄鷹娛樂公司的歌手余曼曼，被問及梁軒安的桃色風暴，她也發文表示：「很多朋友都問我關於老闆的新聞，我只想說在工作上確確實實很幫忙藝人，這個絕對是實話回到新聞本身，如果有一個人她真的被性侵，那她應該不會讓自己受傷三次吧，你們說呢。」護航自家老闆，讓此事件再度成為各說各話的局面。