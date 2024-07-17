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Ozone攻蛋前「見血渾身傷」！　團員崩潰爆哭：生不如死

▲▼ 文廷、子翔和煥鈞組成嘉年華表演。（圖／索尼音樂提供）

▲ 文廷、子翔和煥鈞組成嘉年華表演。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

男團Ozone將在8月3日首次登上台北小巨蛋舞台開唱，文廷、子翔和煥鈞也組成的嘉年華表演，特訓充滿視覺張力的POI（是一種行為藝術，包含甩動綁重物的拴繩，隨節奏做出幾何圖形）和高空皮條特技演出，子翔和文廷更決定要攀上高空，不僅要靠自己控制全身肌肉，還要克服滯空旋轉的暈眩感，文廷在練習期間一度忍不住潰堤，「日常的練唱練舞練跑步，再加上嘉年華表演的訓練，其實有點超出自己的負荷，當天從早到晚的排練，內心突然湧上的無力感，讓我忍不住想哭。」

▲▼ 文廷、子翔和煥鈞練到情緒潰堤。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼ 文廷、子翔和煥鈞練到情緒潰堤。（圖／索尼音樂提供）

▲▼ 文廷、子翔和煥鈞組成嘉年華表演。（圖／索尼音樂提供）

而沒有基礎的子翔則在第二次上課就大哭一場，「因為我完全沒有接觸過高空皮條，當天練習的狀況不太好，想到要在小巨蛋那麼大的舞台上表演，就覺得壓力很大，怕自己做不好然後毀了這場秀。」不過哭完後，反而釋放了壓力，在文廷的鼓勵之下，子翔的練習漸入佳境，已可以帥氣地在空中盤旋，文廷說：「我們也想從學習新的事物來勉勵粉絲，如果有剛開始學習的事物，不用太害怕，因為我也是從零開始學習這些特技表演，我可以做到，你們也一定可以。」
 
除了POI的演出，煥鈞還加入了樂團組，煥鈞彈完貝斯就會把POI拿出來狂甩，導致手臂、手腕、手指該傷的都傷了，「尤其手指關節起了個大水泡，不小心弄破後，洗澡時傷口碰到水，卻是生不如死。」文廷也說：「因為傷口很多，所以洗澡時都很痛苦。」儘管魔鬼特訓讓Ozone一度吃不消，但隨著演唱會倒數，團員們的體力也大幅提升。
 

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