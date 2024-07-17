方馨結婚9年仍像熱戀：每天都要　甜曝與小2歲尪「保鮮秘訣」

記者黃庠棻／台北報導

「八點檔女神」方馨近日擔任女性私密處保健食品系列代言人，透露過去長時間熬夜趕戲，悶熱的夏天還得穿古裝出外景，上廁所不便，導致憋尿憋出毛病，包括私密處搔癢難耐、分泌物變多，一度嚴重到尿道發炎超痛苦，甚至求助醫生的時候，還會發生被認出來的困擾。

▲方馨擔任女性保養代言人。（圖／火星生物科技股份有限公司提供）

方馨坦言拖到40歲才正視到女人從內而外都需要保養，直言「40歲之前都在趕戲，一部接一部，三天三夜不卸妝，還自豪膚況很好，以為自己年輕天生麗質，回頭才發現都是靠腎上腺素在支撐。直到開始放慢腳步，瞬間發現整個人被吸乾不再水嫩，才意識到，我把自己操過頭了。」所幸現在開始吃保健食品保養自己。

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▲方馨擔任女性保養代言人。（圖／火星生物科技股份有限公司提供）

談到與小2歲的老公Michael，方馨整個人洋溢幸福笑容，大方爆料「我們可以一整天工作，不通話都沒關係，但每天起床和睡前都要親一下，互相說I love you，就算出差外宿也要開視訊kiss，沒做就渾身不對勁。」至於閨房之樂，她害羞表示「次數和頻率不是重點，但每次都要很享受。」結婚9年仍像熱戀一樣。

▲方馨跟老公結婚9年仍像熱戀。（圖／翻攝自Instagram／cin_fon）