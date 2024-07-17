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邊佑錫保鑣GG「警方正式立案調查」！恐觸刑法3罪名　仁川機場也怒了

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫近日爆發保鑣過度保護爭議，保鑣拿強光照路人、檢查機票、封住入口惹得民怨四溢，即便保安公司及邊佑錫公司道歉也無法滅火。對此，南韓警方目前正式立案展開調查，而他16日返韓現身機場，僅低調鞠躬便快速離去，被發現身邊保鑣已大幅裁減。

▲▼邊佑錫保鑣爭議鬧大了！。（圖／翻攝自邊佑錫IG、推特）

▲邊佑錫保鑣爭議鬧大了。（圖／翻攝自邊佑錫IG、推特）

邊佑錫保鑣因擅自檢查其他乘客的護照和登機證，引發爭議，一度被控訴「侵犯人權」，仁川機場警察團已開始調查該保鑣公司，考慮對涉案保鑣提出施暴、強迫等刑法罪名，此外，警方也在審查保鑣阻止其他乘客使用機場貴賓室的行為是否構成妨礙業務營運的罪名。邊佑錫16日返韓時首度現身機場，全程並未對此事作出回應，僅低調鞠躬後離去，而他出國時原本有6名保鑣，當天發現被裁減掉一半剩下3人。

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據悉，事件發生當天，邊佑錫進入貴賓室後，有民眾控訴保鑣阻止其他乘客使用貴賓室，並檢查民眾的護照和登機證，由於機場4樓的貴賓室是任何持有相關航班登機證的旅客都可使用的區域，因而引起爭議，保鑣公司解釋，此舉是為了防止粉絲群聚，保護藝人和其他乘客免受干擾，但仁川國際機場打臉，從未授權邊佑錫的保鑣公司進行控管行為。

▲▼▲▼ 邊佑錫保鑣機場舉動被罵爆「拿燈狂射路人」　韓網怒飆：對眼睛很傷。（圖／翻攝自推特0oXxO_OxXo0）

▲ 邊佑錫保鑣機場舉動被罵爆「拿燈狂射路人」。（圖／翻攝自推特0oXxO_OxXo0）

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