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青峰傳入手「大直億級豪宅」　鄰居不只張忠謀…台灣6大富豪都住這

【入厝豪宅刪好友2】青峰傳入手「大直億級豪宅」　半導體教父張忠謀當鄰居

▲青峰傳出耗資上億元，買下大直第一豪宅，和張忠謀做鄰居。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

Lulu在金曲獎演唱林暐哲打造的〈蘑菇濃湯〉後，除了遭到某派網友砲轟，最近IG上又少了一名好友，他的名字叫青峰。知情人士形容，青峰取消關注Lulu，可說是對她本人最安靜卻又激烈的抗議行為。與此同時，台積電創辦人張忠謀在北市大直的億級豪宅社區，又多了個入厝的新鄰居，據傳也是青峰。

據報，台北市大直區的知名建案，住戶除了富邦蔡家之外，還包括台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬、「水龍頭大王」路達集團董事長吳材攀家族、和泰興董事長蘇一仲家族、萬豪酒店劉家，以及聯華神通集團董事長苗豐強夫婦，加上王記汽車王家，富豪們多以現金無貸款購入，住戶名單不輸連年排名十大豪宅冠軍的「One Park Taipei 信義聯勤」。

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【入厝豪宅刪好友2】青峰傳入手「大直億級豪宅」　半導體教父張忠謀當鄰居

▲台積電創辦人張忠謀被封為「台灣半導體教父」，聲望極高。（圖／鏡週刊提供）

據本刊調查資料，今年初就有至少3戶住宅成交，以一戶大小在110坪以上，一坪價錢約210萬元上下，再加上車位，成交價落在新台幣2.4億元到3.3億元間，要價不菲，難怪被封「大直第一豪宅」，可見該棟建築極具指標性。

【入厝豪宅刪好友2】青峰傳入手「大直億級豪宅」　半導體教父張忠謀當鄰居

▲北市大直豪宅實價登錄一坪要價210萬元起，要價不菲。（圖／翻攝自網路）

【入厝豪宅刪好友2】青峰傳入手「大直億級豪宅」　半導體教父張忠謀當鄰居

▲富邦集團董事長蔡明忠（左）捧場自家建案，以6.8億元現金買下自家豪宅。右為英業達董事長葉力誠。（圖／鏡週刊提供）

該建案的住戶之一、台積電創辦人張忠謀被封為「台灣半導體教父」，身價高達42億美元（約新台幣1,360億元）。之前張忠謀為方便在新竹工作，曾落腳竹北高級社區，當時入手價每坪在19.6萬元之譜，後來自台積電退休，順勢賣掉房子。

接手的買家3年後再賣出，價格已完全不一樣，每坪單價站上39萬元，獲利近1倍。算了算，其實張忠謀的房產還不少，除了台北大直區，比如他年年都去美國夏威夷度假，在該地買下面積超過600坪的豪宅別墅，住房舒適之外還能眺望海景，不過日前傳出他已將該豪宅賣掉，主因正是想回台過退休生活。

【入厝豪宅刪好友2】青峰傳入手「大直億級豪宅」　半導體教父張忠謀當鄰居

▲張忠謀（左）與老婆張淑芬（右）結縭20多年，他出席許多場合都可見到張淑芬的身影。（圖／鏡週刊提供）

回應

至本刊截稿為止以前，青峰方面未接電話也沒回訊息，所以無法獲知他有沒換住豪宅的相關回應。
 


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