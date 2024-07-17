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「電商女王」瑪菲司帶好兄弟回家　10歲兒半夜驚醒哭鬧：不要過來！

記者蕭采薇／台北報導

《民雄鬼屋》製作團隊2024最新恐怖力作，驚悚片《嘎啦GALA》16日舉辦首映會造勢，擔任女主角的瑪菲司曾是「黑澀會美眉」，如今更是電商女王。此次跨足電影圈，她透露，拍攝期間曾把「好兄弟」帶回家，當時10歲兒子晚上罕見半夜驚醒，一直哭鬧，指著窗簾後方喊著：「媽媽，叫他不要過來！」

▲▼《嘎啦》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《嘎啦》女主角瑪菲司。（圖／記者周宸亘攝）

《嘎啦》主演群瑪菲司、徐灝翔、儲旭、李恩佑、余奕墨、林靖軒、賴玟君、翁妮妮到場出席首映會。而電影中紅色斗篷邪教徒更驚見出現在首映會現場，令女主角瑪菲司嚇壞驚呼：「紅色斗篷邪教徒陰魂不散耶，嚇到我差點要中邪了！」
 
瑪菲司分享，除了有很多恐怖的場景之外，也花了很多時間在處理中邪妝容的特殊化妝，她說這輩子沒有想過自己會拍恐怖片，還這麼多中邪橋段，打趣地說：「沒想到女主角這麼不好當！」

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▲▼《嘎啦》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）李恩佑、瑪菲司、徐灝翔、翁妮妮在電影中飾演一家人。（圖／記者周宸亘攝）

飾演瑪菲司之子，18歲的新人演員的李恩佑分享：「從一開始全家到度假村，到後面組成探險小隊勇闖詭異渡假村，因為戲份貫穿整部電影，最恐怖的畫面都跟自己有關，常常邊拍邊嚇到！」

而資深演員徐灝翔分享分邊也有朋友會收藏神秘石頭的習慣，他形容：「原本覺得這應該是很多人的嗜好，蒐集一些石頭或寶石，但拍完電影後，突然覺得怕怕的，也希望大家千萬不要像《嘎啦》一樣，招惹母神。」

▲▼《嘎啦》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲《嘎啦》監製劉楓棋、導演曾⼤衡。（圖／記者周宸亘攝）

電影中最高潮迭起的恐怖遭遇，就屬由儲旭、李恩佑、余奕墨、林靖軒、賴玟君五人共組的敢死探險小隊的橋段，李恩佑先分享了自己在片場撞見「裂嘴女」，林靖軒也分享在廢棄泳池場景拍攝的那場戲，自己身體很不舒服，她說：「真的不能不信邪，該做的事前拜拜，都要做…」余奕墨也分享自己在片場的護身妙招，他說：「拍片時特別準備紅內褲穿在身上保平安，可能有用，沒有遇到可怕的事情！」

▲▼《嘎啦》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）儲旭、李恩佑、余奕墨、林靖軒、賴玟君共組探險小隊勇闖鬧鬼渡假村。（圖／記者周宸亘攝）

以及身為五人小組裡的搞笑擔當賴玟君也回憶：「當時在度假村要邊直播，邊被拍，真的會有心理作用覺得畫面怪怪的，還好一喊卡我們都趕快把燈都打開，看到工作人員都在就沒這麼害怕。」同時參與探險小隊演出並擔任特化的金獎特化師儲旭最後也分享：「很難得同時參與演出及現場的特化的作業，終於可以體會當演員有多辛苦！」《嘎啦》將於7月19日全台上映。

 

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