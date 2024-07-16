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小祿認了分手小9歲正妹女友！　親吐情斷原因「否認出軌」：蠻低落的

記者孟育民／台北報導

劉祿存（小祿）曾是《模范棒棒堂》節目班底，2021年認愛小他9歲的正妹女友唯瑄，兩人交往3年時常在社群放閃，不料在去年底爆出情變，當時經紀人回應：「兩人的確在冷靜期。」近日小祿錄製節目《小姐不熙娣》證實已經分手4個月，他表示：「我沒有哭，但是蠻低落的，可能有喝（酒）個幾天，量有多了一些。」

▲▼小祿分手了。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲小祿證實分手了。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

小祿上節目聊主題「月老牽紅繩還是搭錯線，超荒謬聯誼脫單看今晚」，讓小S忍不住問「你女友呢？」他則尷尬說：「現在是前女友了。」突然爆料讓眾人嚇壞，小祿開玩笑的說每次小Ｓ都會問他「分手了沒？」這次終於有不一樣的答案，證實兩人已經分手的消息。

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▲▼小祿和唯瑄。（圖／翻攝自Instagram／lilyoung_official）

▲小祿和唯瑄之前常在社群放閃。（圖／翻攝自Instagram／lilyoung_official）

被問到分手的原因，小祿坦言：「應該就是想法還是有點落差吧，然後可能就是吵一樣的問題，吵對於我對生活和感情的經營方式。」他強調自己沒有偷吃，是和平分手，現在兩人還是有碰到，並沒有因為分開而尷尬。

▲▼小祿分手了。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲小祿坦言是和平分開。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

事實上，小祿去年才帶女友上《小姐不熙娣》，他透露自己追唯瑄追得很辛苦，因為他不是女方喜歡的類型；唯瑄則坦言自己喜歡「歐巴型」的男生，小祿對她來說太瘦、身高也沒有180公分，最後是被男方的溫柔與誠懇打動，才點頭答應交往。

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小祿, 唯瑄, 分手, 小S

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