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豬哥亮回來了！4大神作「重出江湖」　邱瓈寬、朱延平曝背後秘辛

記者蕭采薇／台北報導

第11屆桃園電影節即將於8月16日正式開幕，「焦點影人」單元重現台灣綜藝天王、億萬票房巨星豬哥亮四部精彩作品，搭配柏林影展金熊獎導演、來自羅馬尼亞的卡林彼得奈特（Calin Peter Netzer），以及「全歐洲最受歡迎的男人」德國男星法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）共同拉開序幕。

▲桃園電影節「焦點影人」重現台灣綜藝天王、億萬票房巨星豬哥亮四部精彩作品。（圖／桃園電影節提供）

▲豬哥亮經典作品《大尾鱸鰻》票房狂飆新台幣四億三千萬。（圖／桃園電影節提供）

「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」破天荒集合喜劇泰斗豬哥亮的四部精彩作品：《雞排英雄》、《大囍臨門》、《大稻埕》、《大尾鱸鰻》。雖然豬哥亮以「秀場天王」形象深入人心，不過早在1984年，他就已經踏入影壇。比如《新少林五祖》中，豬哥亮所飾緊張大師「蠟人張」，至今仍是許多影迷難以忘懷的經典人物。

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▲桃園電影節「焦點影人」重現台灣綜藝天王、億萬票房巨星豬哥亮四部精彩作品。（圖／桃園電影節提供）

▲豬哥亮復出代表作《雞排英雄》，大破上億票房，開啟「豬式喜劇」賀歲片狂潮。（圖／桃園電影節提供）

豬哥亮在90年代末演藝事業最高峰時，因為賭債問題「出國深造」。《雞排英雄》是他復出後的第一部電影，以草根庶民奮鬥求生勵志故事，衝出新台幣一億四千多萬票房，開啟「豬式喜劇」賀歲片狂潮。

▲桃園電影節「焦點影人」重現台灣綜藝天王、億萬票房巨星豬哥亮四部精彩作品。（圖／桃園電影節提供）

▲豬哥亮主演《大稻埕》穿越到日治時期，變身扭轉歷史關鍵人物。（圖／桃園電影節提供）

《大尾鱸鰻》描述退休黑道老大與女兒的溫暖親情，票房更是狂飆新台幣四億三千萬；《大稻埕》穿越到日治時期，豬哥亮變身扭轉歷史關鍵人物，還與隋棠飾演的藝伎談了一場戀愛；《大囍臨門》逗趣幽默描寫兩岸聯姻，豬哥亮扮演林心如的父親，與由「果郡王」李東學所扮演、來自北京的女婿高手過招，笑中帶淚，感人肺腑。

▲桃園電影節「焦點影人」重現台灣綜藝天王、億萬票房巨星豬哥亮四部精彩作品。（圖／桃園電影節提供）

▲「焦點影人」單元重現台灣綜藝天王、億萬票房巨星豬哥亮四部精彩作品。（圖／桃園電影節提供）

目前桃影已經敲定，將配合「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」單元，於8月17日舉行一場重量級座談會，《大尾鱸鰻》監製朱延平、導演邱瓈寬、《大稻埕》導演葉天倫、《大囍臨門》導演黃朝亮齊聚一堂，一同分享當年與豬哥亮拍戲時的幕後祕辛。關於桃影最新消息，以及豬哥亮座談會相關訊息，請隨時鎖定官方社群。

 

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