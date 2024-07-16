曾把珍珠奶茶當水喝　啦啦隊女神筠熹練舞險暈倒

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神筠熹，日擔任淨水器的一日店長，吸引眾多粉絲擠爆現場，熱鬧非凡。筠熹不僅展現了她的活力和魅力，更與現場觀眾分享了她喝水的心路歷程可怕的是他曾把珍奶當水喝，差點暈倒。

▲筠熹是啦啦隊女神。（翻攝臉書）

筠熹笑說自己以前非常不愛喝水，曾經一天喝兩杯珍珠奶茶，甚至在烈陽底下跳舞後，還是要喝含糖飲料。某天被團員提醒，如果不多補充水分很容易暈倒。

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▲筠熹擔任一日店長。（圖／奇異淨水提供）

後來許多團員看到他，都會不斷叮嚀一定要喝水，甚至偷藏他的珍珠奶茶。同團的健康小尖兵琳妲，平時飲食就很健康，所以也時常提醒筠熹不要常吃甜的，一定要多喝水。

▲筠熹是啦啦隊女神。（翻攝臉書）

最後，筠熹才逐漸正視喝水問題。筠熹說：「我最一開始是買瓶裝水，覺得很方便，才發現寶特瓶很不環保，改用煮水的，但每次都要等水滾、水涼，有時候很急著喝水，超麻煩；因緣際會朋友推薦我淨水器是一個很好的選擇。」

後來她正好要買新房子，順便買了「極煦淨熱合一」，而最大原因是，一共有種水溫，筠熹說最常使用常溫跟100度的水溫，除了常溫為日常喝水，經常工作到很晚，突然想吃泡麵，只要一鍵按下，業界最大的出水量，也不用煮沸，只要幾分鐘就可以吃泡麵了。筠熹笑說：「我都叫它宵夜推手。」