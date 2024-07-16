ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾把珍珠奶茶當水喝　啦啦隊女神筠熹練舞險暈倒

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神筠熹，日擔任淨水器的一日店長，吸引眾多粉絲擠爆現場，熱鬧非凡。筠熹不僅展現了她的活力和魅力，更與現場觀眾分享了她喝水的心路歷程可怕的是他曾把珍奶當水喝，差點暈倒。

▲筠熹擔任一日店長。（圖／奇異淨水提供）

▲筠熹是啦啦隊女神。（翻攝臉書）

筠熹笑說自己以前非常不愛喝水，曾經一天喝兩杯珍珠奶茶，甚至在烈陽底下跳舞後，還是要喝含糖飲料。某天被團員提醒，如果不多補充水分很容易暈倒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲筠熹擔任一日店長。（圖／奇異淨水提供）

▲筠熹擔任一日店長。（圖／奇異淨水提供）

後來許多團員看到他，都會不斷叮嚀一定要喝水，甚至偷藏他的珍珠奶茶。同團的健康小尖兵琳妲，平時飲食就很健康，所以也時常提醒筠熹不要常吃甜的，一定要多喝水。

▲筠熹擔任一日店長。（圖／奇異淨水提供）

▲筠熹是啦啦隊女神。（翻攝臉書）

最後，筠熹才逐漸正視喝水問題。筠熹說：「我最一開始是買瓶裝水，覺得很方便，才發現寶特瓶很不環保，改用煮水的，但每次都要等水滾、水涼，有時候很急著喝水，超麻煩；因緣際會朋友推薦我淨水器是一個很好的選擇。」

後來她正好要買新房子，順便買了「極煦淨熱合一」，而最大原因是，一共有種水溫，筠熹說最常使用常溫跟100度的水溫，除了常溫為日常喝水，經常工作到很晚，突然想吃泡麵，只要一鍵按下，業界最大的出水量，也不用煮沸，只要幾分鐘就可以吃泡麵了。筠熹笑說：「我都叫它宵夜推手。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

推薦閱讀

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應：絕無單方面付出

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應：絕無單方面付出

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴　IG被搜出了

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴　IG被搜出了

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

孫安佐募資70萬「預告飛烏克蘭打仗」！重大計劃曝光：躺在血泊就是命

孫安佐募資70萬「預告飛烏克蘭打仗」！重大計劃曝光：躺在血泊就是命

孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

美女主播陳宥蓉死會了　老公靠這方法追到美嬌娘

美女主播陳宥蓉死會了　老公靠這方法追到美嬌娘

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

台版三上悠亞現身S2O！一旁閨蜜「胸前春光掉出來」　3萬人朝聖：太猛

台版三上悠亞現身S2O！一旁閨蜜「胸前春光掉出來」　3萬人朝聖：太猛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應：絕無單方面付出

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴　IG被搜出了

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

孫安佐募資70萬「預告飛烏克蘭打仗」！重大計劃曝光：躺在血泊就是命

孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

美女主播陳宥蓉死會了　老公靠這方法追到美嬌娘

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

筠熹, 珍奶

讀者迴響

最新新聞更多

  1. MAMAMOO頌樂台北「唱梁文音的歌」　本尊驚呆揭：這首不好唱
  2. 荒山亮父喪後首現身...當眾哽咽　布袋戲歌后罕見露面近照曝光
  3. 豬哥亮回來了！4大神作「重出江湖」　邱瓈寬、朱延平曝背後秘辛
  4. 林莎化身攝影師掌鏡閨蜜寫真！　元元曝暖心內幕：很感動
  5. 陳芳語打造AI分身！　「神還原本尊1事」她當場嚇傻
  6. 不同以往的恐怖片！《血繼》取材「真實事件」 登印尼電影票房冠軍
  7. 《戀慕》爆紅！南潤壽消失1年「全因捐腎救父」　健康狀況曝光
  8. 曾把珍珠奶茶當水喝　啦啦隊女神筠熹練舞險暈倒
  9. 大象體操貝斯手出車禍！　演唱會緊急喊卡：團員深感抱歉
  10. 劉伊心歷經12小時生產　升格3寶媽 親訴「好難生！」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366