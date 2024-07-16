為母醫藥費出道！43歲柳岩「被媽說是剩女」對象只能找老頭子　引爭議

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人柳岩上《我家那閨女2024》，展現私下最真實的一面，母親也受邀到棚內觀看女兒的生活，結果卻因為「過於直白犀利的發言」引起爭議。

▲柳岩今年43歲。（圖／翻攝自微博／柳岩工作室）



在最新一集《我家那閨女2024》中，柳岩母親提到女兒時就說「她為什麼到現在還是個剩女」，讓主持人吳昕趕緊跳出來圓場說「人家不是剩女，是選擇太多了」。不只如此，在柳岩和薩頂頂、何潔討論戀愛話題時，她被問到女婿年紀時又說：「我原本認為要找比較大、成熟一點的，但她現在年紀這麼大，要找只能找老頭子。」

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這段發言隨即在微博引起討論，尤其，柳岩出道時曾被傳是為了幫母親付直腸癌的醫藥費，才會放棄原本職業的護理師，改踏入演藝圈後必須以性感風格示人也都接受。網友都說「我覺得柳岩想嫁人，但有時候很多際遇是控制不了，她也很無奈，明明很努力還要不斷給媽媽攻擊，真的很窒息」、「她媽很重男輕女的，這樣的家庭應該早點切割」，但也有人認為老一輩的說話方式總是這樣，外界應該多包容。

▲柳岩母親發言引爭議。（圖／翻攝自YouTube／芒果TV慢生活综艺 MangoTV Lifestyle）



事實上，柳岩在同集中也有說到，媽媽是老師出身，本身就比較嚴格，又會對很多事情操心，過去也會覺得媽媽說什麼都不想聽，但在爸爸離世後，發現媽媽其實也是位女孩，發現也有可愛的一面，相處起來也變得愉快，而且現在媽媽有了第二春，也就不太會被催婚了。而且在獨自到廣東工作時撒謊要做生意，媽媽為了她第一次自己搭火車下來給了一筆錢說：「女兒我知道妳肯定遇到了難度，也不用編這種鬼話來騙妳媽，相信妳一切會好，會度過難關的。」