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獨／李政宰喊話徐乃麟「想去台灣見證」　進軍好萊塢講英文壓力山大

記者蕭采薇／台北-首爾連線專訪

南韓影帝李政宰憑藉《魷魚遊戲》成為國際巨星後，又接下星際大戰影集《侍者》（The Acolyte）並在其中擔任要角。李政宰接受《ETtoday星光雲》訪問時，透露一開始確實有點猶豫，光是「要用英文演戲」這件事就讓他壓力山大。

▲李政宰為星際大戰影集《侍者》，接受《ETtoday星光雲》訪問時。（圖／ETtoday）

▲李政宰為星際大戰影集《侍者》，接受《ETtoday星光雲》跨海專訪。（圖／ETtoday）

李政宰早已是南韓「忠武路演員」等級的巨星，但進軍好萊塢，又是完全不同的挑戰。他對《ETtoday星光雲》表示：「很榮幸能參與這麼有歷史的系列作品，對我來說是巨大的喜悅和機會。如果能成功演繹這個角色，並在《星際大戰》宇宙中佔有一席之地， 我覺得將會是非常有意義的事情。」

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不過先前導演接受《ETtoday星光雲》訪問時，就透露李政宰並沒有第一時間答應，他也親口解釋原因。李政宰說：「接演《星際大戰》的壓力很大，首先是要用英文演戲，這是第一個。但在看過導演萊絲麗海德蘭的前一部作品《俄羅斯娃娃：派對迴旋》後，我相信她能創作出一個全新、不同以往的《星際大戰》故事。」

▲李政宰為星際大戰影集《侍者》，接受《ETtoday星光雲》訪問時。（圖／ETtoday）

▲李政宰坦言，一開始接到星際大戰影集《侍者》邀約時，並沒有第一時間答應。（圖／ETtoday）

李政宰坦言，正因為是萊絲麗海德蘭身兼編劇和導演，更讓他對這個作品有所期待。他說：「我的心情是一半一半的，有點矛盾。一方面感到壓力很大，但另一方面又想相信導演並嘗試一下。導演告訴我『不要對用英語演戲有壓力，參與這個作品會很愉快』她給了我很多勇氣，所以我決定相信她。」

不過需要離鄉背井拍攝，的確有辛苦的地方。李政宰說：「在英國冬天天氣狀況非常地不好，不過大家雖然都非常辛苦，但是拍攝現場都想要保持幽默，努力想要讓現場氣氛很開心。因為這一點，讓我並沒有特別強烈的思鄉之情。」

▲李政宰為星際大戰影集《侍者》，接受《ETtoday星光雲》訪問時。（圖／ETtoday）

▲李政宰早已是南韓「忠武路演員」，但進軍好萊塢又是完全不同的挑戰。（圖／ETtoday）

李政宰笑說：「 在拍攝現場的每一刻都非常愉快，讓我度過了很多快樂的時光。」訪問的最後，《ETtoday星光雲》向李政宰表示，其實台灣網友很多人覺得他與台灣的綜藝大哥「徐乃麟」有幾分神似，他也興奮得表示，很想看看對方的照片，「期待有天能去台灣親眼見證。」星際大戰系列影集《侍者》可於Disney+觀看。

▲澎恰恰《魷魚遊戲》番外篇合體坤達！最後一幕「大咖本尊」現身了。（圖／翻攝自YouTube／澎恰恰）

▲台灣綜藝大哥徐乃麟常被網友說撞臉李政宰，他也曾以《魷魚遊戲》角色概念現身。（圖／翻攝自YouTube／澎恰恰）

 

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李政宰, 魷魚遊戲, 徐乃麟, 星際大戰, 侍者, The Acolyte

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