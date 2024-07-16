佩甄拍全裸寫真「拿足球遮點」！拍一半想哭　爆公司倒閉酬勞拿不到

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請藝人馬力歐、王思平和劉宇珊上節目討論「搶當人生勝利組！坐擁高質感生活不是夢？！」節目中討論到藝人為了賺錢的甘苦談，佩甄說自己曾為了幫某位大姊的忙去拍雜誌寫真，要全裸三點不露，沒想到拍完雜誌社就倒了，說好的10萬也沒拿到。

▲佩甄說自己年輕時曾為雜誌社拍全裸寫真，沒想到雜誌社卻倒了。（圖／緯來戲劇台提供）

佩甄想到自己年輕時曾為了幫某位大姊的忙去拍雜誌全裸寫真，她想說忍一下可以拿10萬也不錯，但一去拍就不是很舒服還覺得想哭，現場很多男生，當時搭上世足賽，把足球黏在身上遮掩，還做出一些奇怪的姿勢，當時雜誌社說會先讓她挑照片，事後照片也挑好了，但卻無法見光，因為雜誌社就此倒閉，她一毛錢都沒拿到！沈玉琳說，「說不定雜誌社還會認為是被妳拍倒的。」佩甄則說，「所以我才說我不要脫比較好！」



沈玉琳分享，之前因為缺錢，任何通告都接，有一次被找去拍胸口碎大石的小短劇，當時飾演氣功師父，被要求躺在地上，胸口放五片瓦片，要被張克帆拿保齡球從將近一層樓高度往下砸，沈玉琳笑說：「張克帆的壓力應該也很大，萬一保齡球準頭不對，砸到頭會出人命，等於是以石擊卵。」後來，球砸下來時，胸口很悶，暫時無法呼吸，事後還請媽媽寄一箱運功散來給他養身！







