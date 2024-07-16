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黃豪平批王少偉不敢認　明明愛許藍方　自己先洩漏婚期

記者葉文正／台北報導

薩泰爾娛樂宣布 Bitget 2024 黃豪平《得罪了 The Driller》單口喜劇巡迴 今日（7/16）中午於 KKTIX 正式啟售。黃豪平笑說他一月開始籌備，壓力超大，還說薩泰爾要他把內容顧好，「我很擔心他們賠到血本無歸，反正八月演出就見真章。」更自爆到現在都有粉絲來罵他跟陳芳語《辯論會》交惡的事，壓力更大。

▲▼ 得罪了 媒體訪問-黃豪平。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃豪平《得罪了 The Driller》單口喜劇巡迴今天開賣。（圖／記者黃克翔攝）

黃豪平自承得罪過很多藝人，「當時在《全明星辯論會》，很可怕，我把陳芳語罵到…..很多人質疑我，到現在都有人傳訊給我來罵我。」而夥伴賀瓏當時也出現爭議發言，黃豪平也幫緩頰：「賀瓏沒有惡意，又要有效果，又要有橫衝直撞的感覺，我看到整個進程，感覺他不是要刻意挖人瘡疤。」

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▲▼ 得罪了 媒體訪問-黃豪平。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃豪平談到自己感情觀。（圖／記者黃克翔攝）

對於好友LuLu在金曲獎受到責難，是否有幫她打氣？黃豪平說：「她在典禮玩得很開心，她知道這些情況，不用安慰她，本來做大型典禮就很容易變成焦點，她很認真排舞又唱歌，還要顧及到每個環節，不應該去承受那些爭議，整個典禮大家要一起面對，只是她被放大細節而已。」

▲▼得罪了 媒體訪問-黃豪平 。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃豪平透露自己開銷很大。（圖／記者黃克翔攝）

而他被傳跟女友周宇柔似乎有不婚的傾向，他則解釋：「跟宇柔沒有不婚，交往兩年，她曾有說想要結婚，但時間不急，籌備婚禮婚宴很辛苦，先好好過兩人世界，現在支出不少，打算四十歲前結婚。」還搞笑說都有戴套，在自己節目也都不避諱談這些，生小孩也還沒有此打算，「是我自己還沒有辦法把自己照顧好，遑論照顧孩子，我連車子都不敢買。」

他更透露，性生活每周一到兩次，最近很忙，就沒算幾次，但每天晚上會抱著女友睡覺。他認為性很正常，與其去強求一定的頻率，還不如抱著對方，跟彼此說當天發生的事情，他也認為：「像有的人早上一次，晚上一次，真的有比較好嗎。」

至於節目夥伴王少偉跟「最美博士」許藍方的戀情究竟如何？黃豪平則直批：「他愛許藍方卻不敢講，我們跟他住飯店時，他都可以讓我們看到他穿鬆垮的內褲，他在我們面前沒有包袱，那次碰到許藍方上節目，許博士也說少偉哥不像他自己，奉勸少偉哥衝了吧，愛人家就要大聲說出來。」不屑王紹偉畏畏縮縮。

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黃豪平, 王少偉, 許藍方

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