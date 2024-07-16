記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣團體SHINee成員Key綜藝感極佳、能唱又能跳魅力無窮，他即將在8月17日前往高雄流行音樂中心舉辦個人巡演「2024 KEYLAND ON : AND ON」，近日接受台灣媒體跨海聯訪，聊起3月首度訪高雄看到眾多粉絲接機，他分享心情，「沒想到會有那麼多的人來接機，當時很多人來迎接我其實心裡真的很開心」，承諾以後若有機會，會以團體或是SOLO身分常常來台見大家。

▲Key想嘗試臭豆腐。（圖／遠雄創藝提供）

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Key回想3月來台時吃到的美食，「當天晚上有火鍋讓我印象深刻，跟舞者們還有工作人員一起吃，吃得很開心。」這次二度訪高雄，他點菜想吃有肉丸的麵線跟珍珠奶茶，被問及是有機會嚐道地美食臭豆腐？他燃起好奇心：「如果餐廳有的話可以試試看，我其實蠻喜歡挑戰新的食物，我的個性不是那種連試都沒試過就不吃，反而是會試著去挑戰的人。」

高雄場館離歌迷距離更近，Key盼望把精心編排的演出展現給觀眾看，「也在想如何跟粉絲們更近距離互動，是以這種想法在準備」，出道以來被封為「舞蹈複製機」，他則謙虛回答不是看一次就會：「應該是因為演算法推出的Shorts或reels比較多相似的，一直滑到就自然地看到很熟，很難說看了幾次，但至少也要看3、4次左右吧？」

▲Key團魂爆發，每天都戴著友情戒指，但又怕弄丟日前去巴黎時不敢帶。（圖／遠雄創藝提供）



過去SHINee曾在節目上提到友情戒指，Key透露款式「大家都滿喜歡」，他心中團魂滿滿，盡量想要每天戴著出門，「只是最近去巴黎的時候，真的怕弄丟，反而沒有帶過去」，對於戒指很珍惜。疫情解封後，SHINee成員陸陸續續訪台，他3月看到台下歌迷舉著手燈應援，感動表示「看到很多粉絲這麼支持我，就覺得時間真的不是問題」。

▲Key即將於8月17日在高雄流行音樂中心開唱。（圖／遠雄創藝提供）



而他得知台灣有「灶腳大賽」，承諾「如果有機會的話，我會以SHINee或是SOLO身分常常來見大家。」更在訪問尾聲加碼秀出一段流利中文繞口令，「門外有四十四隻石獅子，旁邊有四十四隻死獅子，不知有沒有活獅子？」誠意十足。

▲Key秀出流利又發音標準的中文宣傳高雄演唱會。（圖／遠雄創藝提供）



「2024 KEYLAND ON：AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG」即將於8月17日於高雄流行音樂中心海音館舉辦，Key俏皮地用中文親自宣傳：「還沒買票的閃窩們，你有車票了嗎？我有一張，我們不去郵局，也不去商店，我們一起去KEYLAND。」與粉絲相約高雄見。門票已在拓元售票系統開賣，票價分為6800、5800、4800、3500元4種票價，其中票價為6800元的VIP座位特區可享有彩排福利、VIP通行證與訂製明信片。