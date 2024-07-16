ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

訪問／萬能Key連中文繞口令都行！聞「灶腳大賽」承諾：把SHINee帶來

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣團體SHINee成員Key綜藝感極佳、能唱又能跳魅力無窮，他即將在8月17日前往高雄流行音樂中心舉辦個人巡演「2024 KEYLAND ON : AND ON」，近日接受台灣媒體跨海聯訪，聊起3月首度訪高雄看到眾多粉絲接機，他分享心情，「沒想到會有那麼多的人來接機，當時很多人來迎接我其實心裡真的很開心」，承諾以後若有機會，會以團體或是SOLO身分常常來台見大家。

▲▼訪問／Key 8月高雄開唱先秀中文繞口令　承諾把SHINee帶來見大家。（圖／遠雄創藝提供）

▲Key想嘗試臭豆腐。（圖／遠雄創藝提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Key回想3月來台時吃到的美食，「當天晚上有火鍋讓我印象深刻，跟舞者們還有工作人員一起吃，吃得很開心。」這次二度訪高雄，他點菜想吃有肉丸的麵線跟珍珠奶茶，被問及是有機會嚐道地美食臭豆腐？他燃起好奇心：「如果餐廳有的話可以試試看，我其實蠻喜歡挑戰新的食物，我的個性不是那種連試都沒試過就不吃，反而是會試著去挑戰的人。」

高雄場館離歌迷距離更近，Key盼望把精心編排的演出展現給觀眾看，「也在想如何跟粉絲們更近距離互動，是以這種想法在準備」，出道以來被封為「舞蹈複製機」，他則謙虛回答不是看一次就會：「應該是因為演算法推出的Shorts或reels比較多相似的，一直滑到就自然地看到很熟，很難說看了幾次，但至少也要看3、4次左右吧？」

▲▼訪問／Key 8月高雄開唱先秀中文繞口令　承諾把SHINee帶來見大家。（圖／遠雄創藝提供）

▲Key團魂爆發，每天都戴著友情戒指，但又怕弄丟日前去巴黎時不敢帶。（圖／遠雄創藝提供）

過去SHINee曾在節目上提到友情戒指，Key透露款式「大家都滿喜歡」，他心中團魂滿滿，盡量想要每天戴著出門，「只是最近去巴黎的時候，真的怕弄丟，反而沒有帶過去」，對於戒指很珍惜。疫情解封後，SHINee成員陸陸續續訪台，他3月看到台下歌迷舉著手燈應援，感動表示「看到很多粉絲這麼支持我，就覺得時間真的不是問題」。

▲Key 8月高雄開唱先秀中文繞口令　承諾把SHINee帶來見大家。（圖／遠雄創藝提供）

▲Key即將於8月17日在高雄流行音樂中心開唱。（圖／遠雄創藝提供）

而他得知台灣有「灶腳大賽」，承諾「如果有機會的話，我會以SHINee或是SOLO身分常常來見大家。」更在訪問尾聲加碼秀出一段流利中文繞口令，「門外有四十四隻石獅子，旁邊有四十四隻死獅子，不知有沒有活獅子？」誠意十足。

▲Key秀出流利又發音標準的中文宣傳高雄演唱會。（圖／遠雄創藝提供）

▲Key秀出流利又發音標準的中文宣傳高雄演唱會。（圖／遠雄創藝提供）

「2024 KEYLAND ON：AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG」即將於8月17日於高雄流行音樂中心海音館舉辦，Key俏皮地用中文親自宣傳：「還沒買票的閃窩們，你有車票了嗎？我有一張，我們不去郵局，也不去商店，我們一起去KEYLAND。」與粉絲相約高雄見。門票已在拓元售票系統開賣，票價分為6800、5800、4800、3500元4種票價，其中票價為6800元的VIP座位特區可享有彩排福利、VIP通行證與訂製明信片。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

推薦閱讀

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

篠崎泫出門忘穿褲子！　掰開胯下見私密處傻眼：妹妹著涼

篠崎泫出門忘穿褲子！　掰開胯下見私密處傻眼：妹妹著涼

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

預言波特王分手荒姨成真　網紅泰森：有人爆料內幕堪比八點檔

預言波特王分手荒姨成真　網紅泰森：有人爆料內幕堪比八點檔

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

錄實境出海竟撿到「龍涎香」！　KID一看傻了：市值破千萬都有可能

錄實境出海竟撿到「龍涎香」！　KID一看傻了：市值破千萬都有可能

嘎妹無預警宣布搬家！　「不停斷捨離」曝下一步動向

嘎妹無預警宣布搬家！　「不停斷捨離」曝下一步動向

徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框

徐藝洋「為鹿晗進SM」黃子韜也知！　在韓舊照曝光…aespa寧寧同框

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

Joeman新戀情意外曝光？　現身薔薔影片「被抓包和正妹拉手」

19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

國光女神Una疑離婚！　曬身分證「配偶欄已清空」：這裡開始這裡結束

篠崎泫出門忘穿褲子！　掰開胯下見私密處傻眼：妹妹著涼

「12頭身美少女」莎賓娜近況曝！「臉蛋大爆改」網嚇：妳是誰

預言波特王分手荒姨成真　網紅泰森：有人爆料內幕堪比八點檔

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

錄實境出海竟撿到「龍涎香」！　KID一看傻了：市值破千萬都有可能

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Key, SHINee

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔激情戲！客廳親回房間「全程都是啾啾聲」她拍前報備未婚夫
  2. 韓韶禧開車兜風！全鐘瑞坐副駕「遭疑沒繫安全帶」　過1日曬照澄清
  3. 訪問／萬能Key連中文繞口令都會！聞「灶腳大賽」承諾：把SHINee帶來
  4. Ozone挑戰攀岩分組賽　抱石拍時尚照成果超驚人
  5. 黃豪平批王少偉不敢認　明明愛許藍方　自己先洩漏婚期
  6. 舒華熱褲太短「上台安全褲露出」！遭嫌：太暴露　她直球回應被狂讚
  7. 幫老闆買非洲動物背信判無罪　李天怡：遲來正義...三立喊上訴
  8. 快訊／SJ晟敏結婚10年「升格當爸了」！　喜曝寶寶胎名：預產期9月
  9. KARA新歌收錄「具荷拉生前嗓音」　6人完整體回歸…歌曲意義曝
  10. 19歲「美到像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億　韓啦啦隊女神確定來台

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366