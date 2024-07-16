蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」　IG按讚紀錄全消失

圖文／鏡週刊

「北一女神」蔡瑞雪去年底被拍到和富二代DJ、微風代言人孫麥傑當街親吻，隨後兩人大方認愛，大半年來愛得高調，也常在社群互動。不過最近圈內傳出，小倆口疑似已分手！有一說指孫家長輩不是很認可這段戀情，而女方IG上原本孫麥傑有按讚的貼文，如今已找不到他的按讚紀錄。

▲蔡瑞雪（右）的認愛po文放出更親密的合照，直指「親手臂是在開玩笑」。左為孫麥傑。（翻攝自蔡瑞雪IG）

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現年27歲的蔡瑞雪，早期頂著「北一女神」封號，憑藉著甜美五官與玲瓏有致身材，吸引不少男粉，成為頗有聲量的YouTuber，並演過電影《陪你很久很久》等作品。和孫麥傑認愛了大半年，蔡瑞雪6月底曾在IG分享海邊戲水的比基尼辣照，孫麥傑還去按了讚，沒想到現在兩人感情即生變。

平民小康一族 不討喜

雖然彼此IG都還有互相追蹤，但蔡瑞雪的IG貼文卻已找不到孫麥傑的按讚，甚至6月那組大曬車頭燈的辣照，現在再搜尋「說讚的用戶」，已不見孫麥傑的帳號。

有此一說，孫家的長輩對蔡瑞雪沒有很喜愛。留學英國的孫麥傑白天當廣告公司高層，晚上打碟當DJ，是微風代言人，還是不折不扣的富二代。他過往被爆出的戀情，很少見門當戶對的白富美，反而像是蔡瑞雪，或是陳冠希前女友洪文安，都屬於平民小康一族。知情者透露，兩位出身小康的前女友中，孫家長輩恐怕還更喜歡洪文安一些。

▲孫媽媽（後）從事廣告業，與孫麥傑（前）感情非常好，孫麥傑也是個聽話乖兒子。（翻攝孫麥傑IG）

高中時上過網路節目《校花點點名》獲封「北一女神」的蔡瑞雪，大學考了兩次都沒有考上理想的牙醫系，最後放棄讀大學改當YouTuber，還因此跟爸爸嘔氣離家出走兩週。

韓國選秀表現 一片罵聲

▲有著甜美五官及清純笑容，然而又有火辣身材的蔡瑞雪，打響「北一女神」外號。

蔡瑞雪在當YouTuber之外，也嘗試赴韓國上選秀節目，不過因為表現尚有提升空間，選秀失敗返台，一度收到網路鋪天蓋地的謾罵，整整3個月都不敢再拍片。這幾年她也接演了幾部電影與戲劇，儘管沒有因此人氣一飛衝天，但事業算是穩定地發展中。

▲現年33歲的孫麥傑留學英國，懂廣告創意又會打碟，顏值也高，還是微風代言人。

孫麥傑則與王大陸、柯震東是從小玩到大的麻吉、校友，多金帥氣堪稱人生勝利組。早前柯震東在社群公開國中時又黑又長痘的青春期剉照，自嘲「不忍直視」，卻還有網友問他「以前是校草嗎？」柯震東立馬翻出與王大陸、孫麥傑少年時的合照反問：「他們兩個跟我同校，你覺得我有可能是校草嗎？」可見孫麥傑的顏值從小就備受認可。

▲蔡瑞雪（左三）近年都有接觸戲劇及電影，去年參演《回憶暫存事務所》，劇組卻爆出資金斷鏈停拍。（翻攝自《回憶暫存事務所》臉書）



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