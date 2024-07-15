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澎恰恰飛大陸賺錢！「2.4億債務剩一半」　認了斷聯金主林秉文半年

記者孟育民／台北報導

藝人澎恰恰2020年因累積2.4億債務宣告破產，後來藉由泡菜事業努力還債中。他今（15日）出席直播學院活動，透露今年4月初到廈門做抖音，直播賣手寫的毛筆字，平均一幅可以賣到300元人民幣（大約1344台幣），表示現在目前欠款大約還剩下一半，「跟著自媒體走，總要找到一條比較快速的道路，那邊剛起步但狀況還可以，有很多廠商在找，台灣市場萎縮，晚會也少，節目也只有一個節目，我年紀也大了。」

▲▼澎恰恰 / 受邀擔任第二聯合自媒體學院校長。（圖／記者周宸亘攝）

▲澎恰恰受邀擔任第二聯合自媒體學院校長。（圖／記者周宸亘攝）

澎恰恰現在台灣、廈門來回奔波，每個月大約會去4趟，除了手上還有一個電視主持工作，其餘時間都在廈門拼事業，明天又要飛，直播一場3到4小時，賣親手寫的毛筆字，他自稱是「澎體」，大約每天要寫3個半小時，時常要即興發揮，滿足客人的需求。被問欠款目錢還剩多少？他說：「還剩下50％，最早的一半（大約剩1.2億），因為要快速，不然我很老了！我不敢去算時間（多久還完），現在分潤的比例還不錯，老闆也是希望讓我快速還錢。」

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▲▼澎恰恰 / 受邀擔任第二聯合自媒體學院校長。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼澎恰恰透露還款進度。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼澎恰恰 / 受邀擔任第二聯合自媒體學院校長。（圖／記者周宸亘攝）

澎恰恰坦言這三個月完全沒休息，身體狀況都還可以，「有工作就睡得好，我這個人從年輕就是只要有工作就不疲勞，沒有工作就疲勞。」至於之前的金主林秉文，他則說已經半年沒有聯絡，「我不知道，沒有聯絡，他的新聞不知道是真是假，我根本不了解。」目前財務狀況都有專門的人做處理，他就是專心賺錢，「現在對我來說有一個新的一條路可以做，靠自己很重要。」

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澎恰恰, 林秉文, 債務

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