蔡尚樺初體驗采耳「結果GG了」！崩潰PO掉淚圖：裡面每天又癢又痛

記者潘慧中／綜合報導

蔡尚樺儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她14日便在社群網站透露，前陣子初次體驗采耳服務後，至今耳朵裡面「癢癢又痛痛」，讓她不舒服地附上3個掉淚圖表示，「覺得花錢牙給。」

▲蔡尚樺日前首次體驗采耳。（圖／翻攝自Threads／gladys.tsai）



蔡尚樺在Threads透露，前幾週首次嘗試采耳服務時，師傅稱讚她的耳朵非常乾淨，幾乎沒有耳屎。然而，可能是因為她耳朵非常敏感的關係，「全程一直癢到很崩潰也無法放鬆。」

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▲蔡尚樺耳朵非常敏感。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



事後，蔡尚樺發現她的耳朵裡面每天都很癢，讓她不得不頻繁使用棉花棒來撓耳朵，「現在癢癢又痛痛，這正常嗎？覺得花錢牙給。」

▲蔡尚樺現在耳朵裡面又癢又痛。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



蔡尚樺的采耳經歷在網路上引發熱烈討論，有不少粉絲在留言區分享了相關經驗和建議，她則感動回應，「我剛剛在耳朵裡抹藥了」，只希望情況能早日好轉。

蔡尚樺Threads全文：

前幾週第一次采耳

師傅說我耳朵超乾淨幾乎沒耳屎

然後可能因為我耳朵超敏感

所以全程一直癢到很崩潰也無法放鬆

而且從采完以後

我耳朵裡面每天都很癢

搞得我只好一直拿棉花棒進去撓

現在癢癢又痛痛

這正常嗎

覺得花錢牙給