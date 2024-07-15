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曾沛慈一秒「黑化演技」嚇壞網！　親曝拍戲困難竟是穿短裙

記者黃庠棻／台北報導

「沒有鬼的恐怖故事」《都市懼集》12日開播後湧入大量影迷觀看，首播日即登上平台觀看排行榜冠軍，除了首集許瑋甯遇「詭」司機令不少觀眾不寒而慄，以往總帶給觀眾鄰家姊姊形象的曾沛慈，更以「夜店咖」角色和「黑化」演技驚豔粉絲。

▲《都市懼集》曾沛慈、游安順。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《都市懼集》曾沛慈有黑化演出。（圖／CATCHPLAY+提供）

曾沛慈透露自己看完《都市懼集》後，深刻體會到人性的黑暗面，說道「人在不同階段都有可能變成某一集裡面某個人的心態」。只不過，拍戲時對她而言，最大的挑戰其實是戲服的短裙，坦言「平常我連短褲都很少穿，不太習慣把腿露出來，那時拍攝就一直想把短裙往下拉，再加上這次演的角色是我從來不會做的事，雖然篇幅短短的，但難度真的很高！」

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▲《都市懼集》曾沛慈、游安順。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲曾沛慈演戲最大困難竟是短裙。（圖／CATCHPLAY+提供）

另外，在〈夜生活〉單元中「宵夜指南」由游安順、胡釋安、晏柔中主演，游安順飾演生意絡繹不絕的臭豆腐攤老闆，沒想到令人上癮的味道竟藏有隱情，他認為這樣驚悚的故事背後，其實可以有各種解讀，直呼「我覺得臭豆腐本身很濃郁的味道，是因為有些東西在裡面發酵，就如同劇情裡面那樣的情感，也許是愛情的發酵、也許是緬懷過去的發酵，這種有點奇異和驚悚的感受，我覺得滿有趣的，也很期待觀眾們看完之後的想像和解讀。」

▲《都市懼集》曾沛慈、游安順。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《都市懼集》游安順、胡釋安、晏柔中。（圖／CATCHPLAY+提供）

此外，片尾曲《海龜湯》由來自新加坡的創作才女文慧如演唱，在幾經思考之下，誕生了這樣一首與她平常的柔美風格大異其趣的一首「英式搖滾」風格歌曲。曲名「海龜湯」的由來，則是希望觀眾在看完每一集短篇幅又驚悚的故事之後，能夠在片尾曲中去思考故事所隱含的意義及真正的全貌。

▲《都市懼集》曾沛慈、游安順。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《都市懼集》游安順飾演臭豆腐攤老闆。（圖／CATCHPLAY+提供）

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