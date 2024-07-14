蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒屋虎」悲喊：還想再緊抱著你

▲蔡依林痛別18歲愛犬。（圖／翻攝自蔡依林IG）



記者翁子涵／台北報導

天后Jolin蔡依林相當疼愛18歲的愛犬「屋虎」，並在4年前又養了萌犬「社長」，她將2犬當作自己的心肝寶貝，雙寶也經常跟著她四處工作，所到之處都能見到2隻愛犬的超萌身影，也成為眾所皆知的明星狗狗，不料稍早蔡依林突然在IG發文痛別高齡愛犬屋虎，引來粉絲一片震驚又不捨。

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▲蔡依林經常帶著愛犬一同工作。（圖／翻攝自蔡依林IG）



蔡依林稍早在IG曬出和「寶貝兒子」屋虎的最後遊玩身影，並沉痛發文寫道：「離別總是那麼沉重和不捨，因生活的每步足跡都曾有你，給我最愛的熊，想像很多次與你離別，但從沒想過會是這樣的離別，迅速又衝擊，現在想起你還是會忍不住淚水，媽咪很幸福，留下的都是你笑笑的樣子，謝謝你總是善解人意，獨自勇敢地面對疼痛的折磨。」

對於陪伴18年的愛犬驟然離世，蔡依林也悲傷地說：「媽咪還想再緊緊抱著你， 把手藏在你毛茸茸的耳朵裡，拍你屁屁，玩無聊的沙發追逐遊戲，帶你去片場和小巨蛋溜達，再把你整理像棉花糖一樣白鬆軟的陪媽咪看電視...無奈時間讓身體器官匹配不上你的活力，必須轉身離開，去其他星球施展你治癒的魅力，留下無數篇關於你的影片和照片， 彷彿你從未離開過。」

最後她也向愛犬喊話：「謝謝你陪我度過無數個平凡的日子，接納我最黑暗的一面，你總要的那麼少，給我的卻那麼多，謝謝你如此無條件的愛媽咪，媽咪好愛你 ，好想你， 我的寶貝熊，我們下次再見了喔，My Forever Forever Forever love。」消息一出，看著屋虎長大的歌迷也紛紛留言表示難過。

