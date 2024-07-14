ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「跌倒女神」柳柳瘦13公斤　爸爸偷支持她忍不住哭了

記者葉文正／台北報導

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」不到一個月的時間，就吸引了近300位女孩的熱情參與，徵選會經第一階段審查後，共計選拔100名女孩入圍7月27日決賽，並於7月15日起開放網路票選。

▲柳柳（左起）、姵宸、林子珊、鄒鄒、林佑珊，參加味全龍啦啦隊小龍女徵選會。（圖／莉奈享務所）

▲柳柳（左起）、姵宸、林子珊、鄒鄒、林佑珊，參加味全龍啦啦隊小龍女徵選會。（圖／莉奈享務所）

此次徵選，不僅是考驗參加者的才藝舞技，更是加入了棒球相關的考題，球團找來球員吳東融、劉基鴻、呂詠臻、張祐銘、李凱威擔任出題官，考驗女孩們的棒球知識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柳柳（左起）、姵宸、林子珊、鄒鄒、林佑珊，參加味全龍啦啦隊小龍女徵選會。（圖／莉奈享務所）

▲柳柳。（圖／莉奈享務所）

報名徵選者中可說星光熠熠，有職籃啦啦隊、演員、歌手、youtuber、模特兒等，現為職籃啦啦隊的成員柳柳、姵宸也出現在徵選名單中，在賽事場上二次踩空摔傷，造成右腳踝骨裂傷，被球迷封為「跌倒女神」的柳柳，24歲166公分、43公斤的她，因為過去徵選啦啦隊落敗，讓自己翻轉人生，看到自己以前的徵選影片，黑黑胖胖的模樣，讓她下定決心改造自己，一年瘦了13公斤。

▲柳柳（左起）、姵宸、林子珊、鄒鄒、林佑珊，參加味全龍啦啦隊小龍女徵選會。（圖／莉奈享務所）

▲鄒鄒外型可愛。（圖／莉奈享務所）

柳柳從小就被家裡栽培學習鋼琴和芭蕾，爸爸是希望她考音樂系，為了參加徵選啦啦隊，還上演家庭革命，第一次站在場上演出，她力邀爸爸到場欣賞，結果中場爸爸就離席，回家後看到爸爸偷偷買了自己的週邊商品時，柳柳激動落淚，會好好努力，才不會讓他們失望。

同樣也是職籃啦啦隊，21歲外型甜美舞力十足的姵宸，3歲開始學跳舞，已經有18年的資歷，平時更是教KPOP的舞蹈老師，姵宸的爸爸是資深棒球迷，職業軍人出身的他，為了替女兒應援還會動員國軍，請過去軍中同袍幫忙女兒的徵選影片按讚分享，還自製燈牌，在場上高舉吶喊，為女兒應援。活力充沛的姵宸，也自許目標要成為棒籃雙棲的「美少女戰士」，爸爸則是說，如果徵選沒上，就要姵宸去選里長。

同時擁有演員及平面模特兒身份的林子珊，高中畢業之後大學半工半讀因緣際會看到自己喜歡的網拍徵選素人模特兒投了照片後當上網拍模特兒，現有「網拍女王」稱號，還參與過戲劇想見你、高塔公主、稍息立正我愛你、網劇等演出；喜歡挑戰跳脫舒適圈的她，因為高中時期就超熱愛棒球，不論是到球場、看電視轉播，絕對不會錯過任何一場，透過這次徵選，她說，不止我愛棒球，連我80歲阿嬤都是資深球迷，未來我能成為小龍女一員的話，我相信我阿嬤會陪我去球場上班。

今年27歲的林佑珊身高165公分、體重45公斤，目前經營YouTube 頻道、服飾網拍，熱愛K-POP舞蹈的她說，自己渴望舞台，熱愛跳舞到是那種會聞街起舞的程度，走在街上時，只要聽到商店播放著音樂，就會忍不住來上一段舞蹈；她也感謝父母親、弟弟、妹妹也成為她的後盾，妹妹還說，看到姐姐站上舞台，一定會感動的在台下哭。

20歲的鄒美惠（鄒鄒）因為看到身邊的好友參加啦啦隊之後變的很棒，所以激起她也想要去努力實現夢想的念頭，家中經營宮廟的父母親得知後也相當支持她，每天為她拜拜、點燈加持，還放話說若神明應允，將有機會出巡替女兒應援。鄒鄒說，希望能拿一個好成績給爸爸看，帶爸爸進球場看我演出。

對於這次的小龍女徵選，味全龍行銷業務總監程韋仁，也提供自己的觀點分析，認為參加者除了要有個人特質之外，對棒球要有熱情、融入球迷之中、能應付各種突發狀況、適應天候環境、帶領球迷的心情、維持火熱氣氛還有就是配合球團的需求，完成「龍眾一心」使命。同時也鼓勵啦啦隊員，要去享受每一次的比賽，不管是現役還是新加入的成員，希望跟球迷都是在同一個頻率上，一起享受比賽，投入比賽。

味全龍小龍女「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」也將於7月15日起至7月21日止開放網路票選，票選結果將列入10%決賽評比成績，投票方式及辦法，請至「2024全心全意為妳Dragon Beauties小龍女徵選會」投票頁面參與；入選的100位女孩，也將於7月27日參加決賽，邀請大家一起密切關注，為心中的人氣女孩加油打氣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

推薦閱讀

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小龍女, 柳柳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫生被控性騷再發聲「是我愚蠢」！　認太多女生貼：要更仔細審核
  2. 郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家
  3. 胡瓜被壓制在地　籃籃一腳踩頭上大哥失尊嚴
  4. 公開入珠照遭疑不尊重老婆！　鳳梨直球對決酸民：管好你自己
  5. 楊繡惠淚崩找父母談身後事！　曝請友人找地「全家人都可以在一起」
  6. 黃子韜認愛徐藝洋全網狂嘲！「嘴硬黑歷史被挖」遭酸：談個戀愛像拉稀
  7. 最強綠葉！51歲中村靖日「急性心臟衰竭驟逝」　27年曾參演130部劇
  8. 安柏赫德砸錢「想挖強尼戴普黑料」！私家偵探查完倒戈：他無一絲惡毒
  9. 酷炫女友遭嗆整型反擊！　曬國中自拍槓酸民：14歲跟現在差不多
  10. 艾怡良助陣《新說唱2024》合體2選手！　范丞丞不留情面吐槽：有點混亂

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366