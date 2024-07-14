「跌倒女神」柳柳瘦13公斤　爸爸偷支持她忍不住哭了

記者葉文正／台北報導

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」不到一個月的時間，就吸引了近300位女孩的熱情參與，徵選會經第一階段審查後，共計選拔100名女孩入圍7月27日決賽，並於7月15日起開放網路票選。

▲柳柳（左起）、姵宸、林子珊、鄒鄒、林佑珊，參加味全龍啦啦隊小龍女徵選會。（圖／莉奈享務所）

此次徵選，不僅是考驗參加者的才藝舞技，更是加入了棒球相關的考題，球團找來球員吳東融、劉基鴻、呂詠臻、張祐銘、李凱威擔任出題官，考驗女孩們的棒球知識。

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▲柳柳。（圖／莉奈享務所）

報名徵選者中可說星光熠熠，有職籃啦啦隊、演員、歌手、youtuber、模特兒等，現為職籃啦啦隊的成員柳柳、姵宸也出現在徵選名單中，在賽事場上二次踩空摔傷，造成右腳踝骨裂傷，被球迷封為「跌倒女神」的柳柳，24歲166公分、43公斤的她，因為過去徵選啦啦隊落敗，讓自己翻轉人生，看到自己以前的徵選影片，黑黑胖胖的模樣，讓她下定決心改造自己，一年瘦了13公斤。

▲鄒鄒外型可愛。（圖／莉奈享務所）

柳柳從小就被家裡栽培學習鋼琴和芭蕾，爸爸是希望她考音樂系，為了參加徵選啦啦隊，還上演家庭革命，第一次站在場上演出，她力邀爸爸到場欣賞，結果中場爸爸就離席，回家後看到爸爸偷偷買了自己的週邊商品時，柳柳激動落淚，會好好努力，才不會讓他們失望。

同樣也是職籃啦啦隊，21歲外型甜美舞力十足的姵宸，3歲開始學跳舞，已經有18年的資歷，平時更是教KPOP的舞蹈老師，姵宸的爸爸是資深棒球迷，職業軍人出身的他，為了替女兒應援還會動員國軍，請過去軍中同袍幫忙女兒的徵選影片按讚分享，還自製燈牌，在場上高舉吶喊，為女兒應援。活力充沛的姵宸，也自許目標要成為棒籃雙棲的「美少女戰士」，爸爸則是說，如果徵選沒上，就要姵宸去選里長。

同時擁有演員及平面模特兒身份的林子珊，高中畢業之後大學半工半讀因緣際會看到自己喜歡的網拍徵選素人模特兒投了照片後當上網拍模特兒，現有「網拍女王」稱號，還參與過戲劇想見你、高塔公主、稍息立正我愛你、網劇等演出；喜歡挑戰跳脫舒適圈的她，因為高中時期就超熱愛棒球，不論是到球場、看電視轉播，絕對不會錯過任何一場，透過這次徵選，她說，不止我愛棒球，連我80歲阿嬤都是資深球迷，未來我能成為小龍女一員的話，我相信我阿嬤會陪我去球場上班。

今年27歲的林佑珊身高165公分、體重45公斤，目前經營YouTube 頻道、服飾網拍，熱愛K-POP舞蹈的她說，自己渴望舞台，熱愛跳舞到是那種會聞街起舞的程度，走在街上時，只要聽到商店播放著音樂，就會忍不住來上一段舞蹈；她也感謝父母親、弟弟、妹妹也成為她的後盾，妹妹還說，看到姐姐站上舞台，一定會感動的在台下哭。

20歲的鄒美惠（鄒鄒）因為看到身邊的好友參加啦啦隊之後變的很棒，所以激起她也想要去努力實現夢想的念頭，家中經營宮廟的父母親得知後也相當支持她，每天為她拜拜、點燈加持，還放話說若神明應允，將有機會出巡替女兒應援。鄒鄒說，希望能拿一個好成績給爸爸看，帶爸爸進球場看我演出。

對於這次的小龍女徵選，味全龍行銷業務總監程韋仁，也提供自己的觀點分析，認為參加者除了要有個人特質之外，對棒球要有熱情、融入球迷之中、能應付各種突發狀況、適應天候環境、帶領球迷的心情、維持火熱氣氛還有就是配合球團的需求，完成「龍眾一心」使命。同時也鼓勵啦啦隊員，要去享受每一次的比賽，不管是現役還是新加入的成員，希望跟球迷都是在同一個頻率上，一起享受比賽，投入比賽。

味全龍小龍女「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」也將於7月15日起至7月21日止開放網路票選，票選結果將列入10%決賽評比成績，投票方式及辦法，請至「2024全心全意為妳Dragon Beauties小龍女徵選會」投票頁面參與；入選的100位女孩，也將於7月27日參加決賽，邀請大家一起密切關注，為心中的人氣女孩加油打氣。