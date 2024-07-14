獨家／女神籃籃養寵物養到哭了　退休後要開寵物收容所

記者葉文正／台北報導

樂天啦啦隊女神籃籃，平日工作滿到回家只剩洗澡跟睡覺的時間，在還沒有被張立東把走之前，籃籃回家的重心都是在寵物身上，籃籃透露：「別看我平時搞笑，我家狗狗洗牙洗到牙流血時，我就忍不住哭了，對於家中寵物，特別希望陪伴他們，也打算退休後要開寵物收容中心。」也是個愛心噴發的女神。

▲女神籃籃與咪魯。（圖／記者黃克翔攝）

籃籃平日豢養一狗兩貓，咪魯是狗狗，阿搭哩，還有韓都魯，是小時候國中就養的貓，當時流行卡通《魔法咪路咪路！》，所以稱呼為咪魯，第二隻是貓咪韓都魯，第三隻剛好在看球賽，就想說貓對阿搭哩有反應就以此為名。三隻寵物都是領養得來，狗狗已養12年，目前13歲了。

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▲結婚也要帶過去。（圖／記者黃克翔攝）

籃籃平日工作實在太忙，很怕寵物們無聊，她表示：「以前狗在台南，是想說牠陪媽媽，現在也也老了，帶來台北，有問題要看醫生才可以陪伴牠，怕牠們寂寞，沒事都在打架，我這個人是這樣，既然養了後就要好好照顧。」

▲貓咪也是她的心頭肉。（圖／記者黃克翔攝）

咪魯老到沒有牙齒，現在只能吃肉罐，眼睛也看不到了，籃籃希望牠在剩下日子可以待在身邊，籃籃表示，「咪魯眼睛已經瞎一兩年，因為發現他一直撞到牆壁，散步也走得比較慢，剩這幾年，只要帶牠去戶外，能聞到各種狗狗的味道牠就很開心。牠只有一顆蛋蛋，如果開刀怕牠身體承受不住，之前帶去洗牙，洗牙嘴巴一直抖，滿嘴都是血，我就難過哭了，從此也嚇到，不敢再讓牠動刀等侵入性的治療」。

▲籃籃說自己經濟壓力沉重。（圖／記者黃克翔攝）

籃籃也說，現在每個月養寵物的費用大約要一萬多元，也比較常看醫生，而且三隻都要美容，還要洗藥浴，她也自嘲：「難怪我得接這麼多工作，每個月花費不少，但我花得心甘情願。如果有一天，咪魯走了，可能必須要停工一個月才能平復，我到現在不敢想這件事情，心會很痛很痛，想要再去領養又怕咪魯有壓力。」

▲她無法接受寵物離開的事實。（圖／記者黃克翔攝）

她說只要出國就會委託寵物保母，一天一千元，想說送旅館一隻要一千元，找寵物保母也是一樣，以後結婚貓狗也要帶過去，所以會要求另一半也要愛貓愛狗愛小孩，結婚會給貓狗寵物房，不可能把牠們送走，如果是跟大谷翔平結婚，為了貓狗可以分房睡，恩愛完再回去寵物房睡就好，沒辦法放棄他們。