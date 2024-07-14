ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／女神籃籃養寵物養到哭了　退休後要開寵物收容所

記者葉文正／台北報導

樂天啦啦隊女神籃籃，平日工作滿到回家只剩洗澡跟睡覺的時間，在還沒有被張立東把走之前，籃籃回家的重心都是在寵物身上，籃籃透露：「別看我平時搞笑，我家狗狗洗牙洗到牙流血時，我就忍不住哭了，對於家中寵物，特別希望陪伴他們，也打算退休後要開寵物收容中心。」也是個愛心噴發的女神。

▲▼專訪女神籃籃雙專題。（圖／記者黃克翔攝）

▲女神籃籃與咪魯。（圖／記者黃克翔攝）

籃籃平日豢養一狗兩貓，咪魯是狗狗，阿搭哩，還有韓都魯，是小時候國中就養的貓，當時流行卡通《魔法咪路咪路！》，所以稱呼為咪魯，第二隻是貓咪韓都魯，第三隻剛好在看球賽，就想說貓對阿搭哩有反應就以此為名。三隻寵物都是領養得來，狗狗已養12年，目前13歲了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼專訪女神籃籃雙專題。（圖／記者黃克翔攝）

▲結婚也要帶過去。（圖／記者黃克翔攝）

籃籃平日工作實在太忙，很怕寵物們無聊，她表示：「以前狗在台南，是想說牠陪媽媽，現在也也老了，帶來台北，有問題要看醫生才可以陪伴牠，怕牠們寂寞，沒事都在打架，我這個人是這樣，既然養了後就要好好照顧。」

▲▼專訪女神籃籃雙專題。（圖／記者黃克翔攝）

▲貓咪也是她的心頭肉。（圖／記者黃克翔攝）

咪魯老到沒有牙齒，現在只能吃肉罐，眼睛也看不到了，籃籃希望牠在剩下日子可以待在身邊，籃籃表示，「咪魯眼睛已經瞎一兩年，因為發現他一直撞到牆壁，散步也走得比較慢，剩這幾年，只要帶牠去戶外，能聞到各種狗狗的味道牠就很開心。牠只有一顆蛋蛋，如果開刀怕牠身體承受不住，之前帶去洗牙，洗牙嘴巴一直抖，滿嘴都是血，我就難過哭了，從此也嚇到，不敢再讓牠動刀等侵入性的治療」。

▲▼專訪女神籃籃雙專題。（圖／記者黃克翔攝）

▲籃籃說自己經濟壓力沉重。（圖／記者黃克翔攝）

籃籃也說，現在每個月養寵物的費用大約要一萬多元，也比較常看醫生，而且三隻都要美容，還要洗藥浴，她也自嘲：「難怪我得接這麼多工作，每個月花費不少，但我花得心甘情願。如果有一天，咪魯走了，可能必須要停工一個月才能平復，我到現在不敢想這件事情，心會很痛很痛，想要再去領養又怕咪魯有壓力。」

▲▼專訪女神籃籃雙專題。（圖／記者黃克翔攝）

▲她無法接受寵物離開的事實。（圖／記者黃克翔攝）

她說只要出國就會委託寵物保母，一天一千元，想說送旅館一隻要一千元，找寵物保母也是一樣，以後結婚貓狗也要帶過去，所以會要求另一半也要愛貓愛狗愛小孩，結婚會給貓狗寵物房，不可能把牠們送走，如果是跟大谷翔平結婚，為了貓狗可以分房睡，恩愛完再回去寵物房睡就好，沒辦法放棄他們。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

籃籃, 樂天女神

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 邊佑錫保鑣得罪全韓！查路人機票「3點聲明道歉」網酸：以為總統？
  2. 江宏傑看女兒比賽！「面露緊張神情」拿相機狂拍　內心話掀網共鳴
  3. 江坤俊螢幕形象破滅！　名醫爆料他「私下真實面」：暴躁易怒
  4. KARA回歸前奎利出事！　公司證實暫停活動「臉骨折須動手術」
  5. 短今出事「膝蓋大濺血」！　曬傷勢照吐無奈：不能劈腿了
  6. 崔敏煥離婚沒跟爸爸說　「父子互動超催淚」他反過來安慰：做得好
  7. 李佩甄出國過敏「眼皮腫脹變形」！　曬超慘自拍照驚呼：太扯
  8. 53歲黃少祺「只穿三角泳褲」整個人零贅肉　超狂筋肉身材曝光！
  9. 告五人首奪金曲兌現承諾！　「豪送500份漢堡」粉嗨炸
  10. 婁峻碩鐵粉夜排16小時「塞爆京站1F」　合體曹佑寧露超巨二頭肌

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366