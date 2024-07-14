KARA回歸前奎利出事！　公司證實暫停活動「臉骨折須動手術」

記者顧齊祐／綜合報導

南韓女團KARA預計將於24日回歸，不過13日公司卻突發聲明表示，隊長奎利（규리）因顴骨和眼窩骨折，需要4到5週的時間進行康復，因此將暫停7月的演藝活動，讓粉絲都相當擔心。

▲南韓女團KARA隊長奎利。（圖／翻攝自X／@KARAOFFICIAL329）

女團KARA自2007年出道，至今仍擁有高人氣，原本計畫在7月24日回歸樂壇的她們，沒想到13日所屬公司BIG BOSS娛樂突發聲明表示「近期奎利在進行個人事務時，造成了顴骨和眼窩骨折」、「醫療人士建議需要進行手術，大約需要4-5週的恢復期」。

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因此奎利在與公司慎重討論過後，為避免在治療期間進行劇烈活動，不得已將暫停了7月演出，專注於讓身體康復。公司也表示會優先考慮藝人的健康和安全，並承諾將盡最大努力讓奎利能夠迅速康復，請求粉絲的理解和支持。

▲公司發聲明表示奎利顴骨和眼窩骨折將暫停活動。（圖／翻攝自Instagram／@bigbossenter）

KARA從出道以來成員經歷了多次變動，自2022年才以奎利、昇延、齡智及已退團的妮可、知英五人重新合體回歸舞台，原本還預計8月將在日本舉辦專場演唱會的她們，如今奎利能否順利一同演出都還是未知數。

▲KARA預計將在7月24日回歸樂壇。（圖／翻攝自X／@KARAOFFICIAL329）