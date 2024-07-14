怒轟大S搞消失！汪小菲自爆「和解官司破局」內幕：我真的無語了

▲汪小菲與大S離婚官司纏訟2年多至今仍沒有結果。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）斷開前夫汪小菲後雙方徹底撕破臉，2人為了贍養費問題多次開槓，甚至互控對方家暴、出軌，家醜頻頻躍上媒體版面，如今婚姻官司已纏訟了2年多，傳出大S、汪小菲是因「家人問題」未達共識，才無法和解。對此，汪小菲昨（13日）也開直播，自爆和解破局的內幕，怒喊「我真的無語了」。

汪小菲今年5月二婚台灣網紅Mandy（馬筱梅），不過他與舊愛前妻大S的離婚官司仍未結束，至今仍被3案纏身，大S控告男方除了積欠7千萬元台幣的贍養費之外，當初S媽還借款上億台幣協助汪小菲創業，甚至不惜掛名擔任S Hotel飯店的承租保證人，但對方卻不願還錢，也不肯撤下S媽的承租保證人身分，這意味著若未來汪小菲付不出飯店租金，責任恐將轉嫁到S媽身上。

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▲汪小菲控訴大S不願出庭調解。（圖／擷取自微博）

據悉，汪小菲再婚前曾低調飛抵台灣與大S談和解，2人各自帶著律師前往法院協商，但疑似因家人的「照顧扶養」及「是否定居北京」等問題，無法獲得共識，才讓這場面對面談判以失敗告終。

對此，汪小菲昨（13日）凌晨在直播上回應此事，指自己每次都長途跋涉從北京飛來台灣出庭，但大S卻屢屢不現身導致休庭，讓和解一拖再拖，「她說不來就不來是嗎？我抱著一顆想調解的心，她不來就不來」，爆氣控訴大S不出現、也不調解。

針對贍養費一事，汪小菲喊冤表示，新聞都在報導他不願支付贍養費，但他明明都有付款，他更不滿法院判決結果「不讓家人回北京」，只能在台灣或海外見面，氣到一度飆罵司法人員「你作為法官，你自己心裡有沒有愧？」顯然對此事頗有怨言。

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