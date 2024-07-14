前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星泫雅8日對外承認即將於10月嫁給龍俊亨，兩人是相識已久的好友，近期友誼昇華成戀人。然而，她過去有一位論及婚嫁的前任DAWN，兩人交往7年分手，DAWN曾經說過「不會刪掉兩人合照」，分開後還力挺對方，只是女方如今宣布結婚，他的IG日前還留著泫雅的照片，14日被發現已經全刪了。

▲DAWN與泫雅曾論及婚嫁。（圖／翻攝自DAWN IG）



DAWN與泫雅在2022年宣布分手，7年感情情斷，只是兩人雖分開了，還是不時傳出復合傳聞，由於DAWN的態度大方，分手後曾經說過：「跟泫雅分手，又或者是再次復合，或是現在不管是什麼關係，這些都不重要，我就是愛泫雅這個人本身，就算以後走上不同道路，就算以後她身邊有其他人，我可能也會愛著她。」表示很尊重泫雅的決定。

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▲▼前任泫雅閃婚，DAWN刪光7年甜蜜回憶，只剩15則貼文。（圖／翻攝自DAWN IG）



復合傳聞瘋傳1年多的時間，直到DAWN在2023年8月入伍，且泫雅2024年出認愛龍俊亨，DAWN、泫雅這段感情才正式劃下句點。

人在當兵的DAWN，8日遇上泫雅宣布婚訊時，並未來得及即時刪掉兩人過往的合照，直到近期才被發現清光了所有甜蜜回憶，只剩15篇貼文，兩人過去大尺度的親密合照、泫雅與狗狗的互動全都消失了。此舉再度引起熱議，網友替DAWN加油打氣，希望兩人未來都有好歸宿。