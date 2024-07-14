記者潘慧中／綜合報導

艾融外貌亮麗，有「中職最正MC」的封號，感情生活亦備受關注。她近日上節目透露，其實曾被某任男友嫌棄「臉看起來滿衰的」，當下雖然覺得很瞎，仍難過地尋找醫美協助改運。

▲▼艾融曾被男友嫌棄看起來很衰。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）



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艾融在《小姐姐請回答》透露，當時的男友嫌棄她長得衰才害自己跟著受影響，她雖然不敢相信，當下其實還是很難過，還默默照鏡子自問「是不是真的有點衰」。

▲艾融當下其實很難過。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）



對此，艾融解釋可能是因為當時臉比較瘦，才讓某些部位看起來比較凹。事後，她真的前往醫美診所諮詢，女醫師還語重心長地說：「女生如果把自己的外型弄好，感情路就會越來越順。妳就是夫妻宮這邊太凹，就是妳跟男朋友感情會不好。」

▲▼女醫師說艾融的夫妻宮太凹。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答）



艾融真的因此填了夫妻宮，不只臉型變順，感情路也變順了，雖然跟嫌棄她的男友分手了，但她深信「離開不好的人這樣算順吧」，而且之後談戀愛也變順了不少。

▲▼艾融最後真的有找醫美協助。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答、Facebook／Irene林艾融）

