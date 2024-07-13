直擊／林志炫才唱4首歌「當眾哭了」　場館燈光突全關...演出暫停10秒

記者蔡琛儀／台北報導

58歲資深唱將林志炫今（13日）晚開唱，他在臉書透露日前不小心腳踝韌帶撕裂傷，據悉他是三週前走路時不小心腳踩空導致受傷，但現在已經康復，今天演出的舞蹈橋段都照常；今開場他以一席全白色大衣現身，並獻唱〈你的樣子〉、〈蒙娜麗莎的眼淚〉，讓現場歌迷聽得如癡如醉。

▲ 林志炫今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

由於〈蒙娜麗莎的眼淚〉是已逝的才女歌手鄭華娟所創作，他接著也獻唱〈少年遊〉、〈天堂〉兩首歌緬懷好友，「是我音樂人生中非常重要的詞曲創作人，我非常思念又懷念的大姐姐，在華語樂壇有非常多貢獻，在我音樂生命裡有很多重要歌曲，也參與我很多重要時刻。」唱完後他更一度快落淚，連忙用手搧眼睛止淚，直呼要趕快轉換氣氛，隨後又重現去年在舞台上場燈全關、10秒內迅速換裝的橋段。

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林志炫ONEtake2.0「我忘了我已老去」世界巡迴演唱會好評不斷，13日在台北小巨蛋舉辦安可加場，也是世界巡迴的第20場，他當初選擇台北做為世界巡演的第一站，在意義非凡的第20站再次歸來，除了是家鄉，更是音樂啟蒙的地方，也為此打造最高品質音場，斥資千萬打造舞台、燈光與音響設備。

▲▼林志炫相隔一年多再次回到台北演出。（圖／記者黃克翔攝）

此外，演唱會上也帶來翻唱不少經典歌曲，像是莫文蔚的〈愛〉與〈不要愛我〉、任賢齊〈天涯〉、周杰倫〈煙花易冷〉等歌曲，各種曲風都難不倒林志炫，重新詮釋帶來自己獨特的韻味。