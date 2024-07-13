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王品澔出席寵物展做公益 「黑曜精靈」粉絲猛捐款

記者葉文正／台北報導


伊林新生代藝人王品澔、艾庭、蔡衣宸、袁子筑、及女團「黑曜精靈」成員采婕、EMMA，日前一連兩天分別參加台北南港展覽館舉行的寵物展，為財團法人流浪動物之家基金會的毛孩們盡心力幫忙募款。

▲基金會執行長鄭皓軒（右二）對藝人王品澔(左)等熱心參與公益表示感謝。（圖／流浪動物之家基金會提供）

▲基金會執行長鄭皓軒（右二）對藝人王品澔(左)等熱心參與公益表示感謝。（圖／流浪動物之家基金會提供）
每位藝人除私下捐款，現場也呼籲粉絲捐款，而且要簽名、討合照來者不拒，親和力爆表，基金會董事長陳士綱與執行長鄭皓軒表示感謝，這次為期4天的寵物展，藝人出席這兩天的效果最好，不僅粉絲爆多到場看領養的毛孩，並熱心捐款，現場如同小型簽名會，愛心滿滿。

▲基金會執行長鄭皓軒（右二）對藝人王品澔(左)等熱心參與公益表示感謝。（圖／流浪動物之家基金會提供）

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▲王品澔(中)呼籲大家認養流浪動物。（圖／流浪動物之家基金會提供）

王品澔的粉絲特別多，很多都是熟面孔，場場活動都報到，這次也跟著他做公益，王品澔說，他看到很多粉絲朋友到場，反應很熱烈，另外他還遇到之前在《全明星運動會》的姊姊田依甯和她的家人們，「大家都到現場，一起參與愛心活動，覺得非常開心。」


王品澔自己有養一隻浪浪貓咪，覺得照顧好毛小孩是一個責任，同時也幫助自己成長，除學習如何照顧毛小孩，同樣也在學習愛身邊的人事物，「每一次參加完活動都會很感動，覺得被愛包圍著，在一個有意義的活動裡面感受到大家的善良愛心，自己也會被打動。」


艾庭說，現場看到一隻狗狗很乖叫「弟弟」，對食物不爭不搶，乖乖的坐著等，但聽工作人員說他已經中途很常一段時間，「真希望『弟弟』能早早有個家。」艾庭想到家裡領養的天竺鼠「鮑伯」，當初領養的時候，眼睛都張不開，經過好好照顧後，現在也變漂亮，「想養小動物的朋友，可給浪浪一個機會，真的很謝謝現場的粉絲朋友大力支持，幫助浪浪們。」


「黑曜精靈」的林采婕和Emma說，狗狗們都很活潑，雖然感覺中途牠們好像累了，很想下班的樣子，但看到零食後，就馬上又有精神，很可愛。采婕表示，捐款活動很謝謝粉絲們非常踴躍捐款，抽獎的時候很多人抽到很好的獎，「工作人員說前幾天也沒那麼幸運，看來我們是幸運之神。」Emma自己有養小狗，特別有感觸，希望之後還有機會幫助毛小孩們。

現場粉絲們愛心大爆發，捐款踴躍，捐款200元可以抽獎，抽中T恤跟包包，會再請藝人簽名，其中最大獎是樂天女孩的悠遊卡，但有「黑曜精靈」的粉絲抽中悠遊卡後，要求只換T恤跟包包獎品，一心只想要拿到「黑曜精靈」團員的簽名。

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