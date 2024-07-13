直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬　疑還有驚人未爆彈

▲蘿拉遭蔡阿嘎開除後神隱至今，下午被目擊現蹤北市診所。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

百萬網紅蔡阿嘎日前控訴前員工蘿拉利用「AB合約」詐取公司、廠商千萬財產，日前還語出驚人脫口「還有C」，讓廣大網友質疑是否還有驚人未爆彈，而蘿拉神隱至今，12日現身北市一家診所被直擊。

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據《三立新聞網》報導，蘿拉今現蹤北市一間診所，畫面中，可見她戴著口罩、鴨舌帽打扮低調，快步進入該診所大樓，待了超過2小時才離開。

蔡阿嘎解僱元老級員工蘿拉引起關注，日前他拍片揭露其惡行，控訴她透過AB合約詐取公司、廠商千萬財產，連日來話題不斷。

▲蘿拉遭蔡阿嘎開除後神隱至今，下午被目擊現蹤北市診所。（圖／翻攝自IG）



蔡阿嘎與蘿拉撕破臉後，連日來動作頻頻，自從揭開事實後，開酸蘿拉的手段也毫不手軟；他9日以「AB」為關鍵字拍攝影片，沒想到最終甚至談起「C」，讓網友紛紛質疑還有C合約的存在。

影片一出，有不少網友驚訝直呼「什麼啦！還有C」、「修蛋幾咧！還有C餒，先說一下C是什麼」、「代表不只AB合約啊」、「AB仔C乾你的血」、「太扯了啦！有A有B居然還有C！該不會下禮拜出現D了吧！胃口很大」，至於蘿拉，她遭開除後也隨即神隱，對於蔡阿嘎的指控至今未回應。

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