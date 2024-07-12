《猛鬼聲泣泣》人鬼亂鬥玩轉時事哏　台灣上映推爆笑「創譯」中字

記者蕭采薇／台北報導

年度現象級恐怖喜劇《猛鬼聲泣泣》被泰國觀眾譽為「泰國爆笑編年史」，大膽嘲弄這一年當中，泰國各種政治與社會時事，在當地熱賣超過1億台幣的票房佳績。該片是風靡泰國影壇17年，家喻戶曉的恐怖喜劇《頑皮鬼》系列宇宙的第十部新作，但故事獨立，就算觀眾沒看過前作，絕對能享受其中。

▲《猛鬼聲泣泣》是泰國年度現象級恐怖喜劇，在當地收穫1.3億泰銖票房。（圖／采昌提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《猛鬼聲泣泣》導演普安農（Poj Arnon）的《頑皮鬼》系列，每一集故事都大膽嘲弄上映當年，泰國的政治、社會時事，以及當紅的熱賣電影，舉凡當年最紅的《咒怨》、《斷背山》（Brokeback Mountain）、《暮光之城》（Twilight）等片，甚至是風靡全亞洲的韓劇《來自星星的你》，以及新冠疫情等時事元素。

▲《猛鬼聲泣泣》被譽為「泰國爆笑編年史」，大膽嘲弄泰國政治與社會時事。（圖／采昌提供）

這回他在劇情中融入去年在泰國斬獲超過7億泰銖票房的《送葬人》，以及超過5億泰銖票房的《鬼聲泣》，讓主角們進入送葬人身處的鬧鬼村莊，在那邊發生一連串讓人又驚又笑的事件。尤其更邀請到演出《送葬人》的演員阿查里亞斯里塔（Archariya Sritha），以及演出《鬼聲泣》女鬼的燦帕盛蓬（Champa Saenphrom）加盟演出，等於花一張電影票看三部泰國破億電影，CP值飆升到最高點。

▲《猛鬼聲泣泣》融入《送葬人》和《鬼聲泣》兩部票房強片（圖／采昌提供）

不過就算是台灣觀眾也不用怕看不懂泰國哏，片商從一開始就找來專業泰文譯者，根據正片進行原譯，之後並找來曾為《辛普森家庭》（The Simpsons）等電視動畫進行中配版的「魯蛋叔叔聲創工作室」合作「創譯」改編，盡最大力量呈現符合台灣觀眾所能理解的笑點，值得台灣觀眾進戲院一探究竟。

▲《猛鬼聲泣泣》呈現符合台灣觀眾所能理解的笑點。（圖／采昌提供）



《猛鬼聲泣泣》描述在各地從事滅鬼工作的桃姐（賈圖隆摩喬克飾演），請來小幫手胖糕（科蒂阿拉姆博伊）協助管理自己經營的男生宿舍。就在桃姐前往一處神祕村莊時，兒子柯伊（威勒帝史馬來飾演）突然中邪，讓桃姐除了決定幫柯伊復原之外，一方面也打算解開柯伊的中邪謎團。

▲《猛鬼聲泣泣》是恐怖喜劇《頑皮鬼》系列宇宙的第十部新作。（圖／采昌提供）

不過，她卻發現自己陷入這個村莊的捉鬼行動當中。當她深入搜查時，還遇到村裡最陰魂不散的女鬼。究竟這村莊發生了什麼事情？女鬼的神秘過去又是什麼？而柯伊又能否從中邪當中恢復過來呢？電影全台上映中。