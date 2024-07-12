火球祭首波卡司陣容曝光！　唱紅《鬼滅》主題曲日團要來了

記者蔡琛儀／台北報導

由金曲樂團滅火器領銜策劃的「FireBall Fest.火球祭」將於今年11月30日及12月1日在樂天桃園棒球場登場，昨晚公布首波陣容，由地主隊滅火器為領頭羊，攜手演唱人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲的日本樂團MAN WITH A MISSION，以及由龐克傳奇人物橫山健創立廠牌旗下力推新人女子龐克樂團「Saba sister」共同參戰。

▲火球祭首波名單，滅火器。（圖／夥球擊 (FIREBALL Entertainment)提供）



來自日本、由五隻「狼頭人身」成員組成的覆面系樂團「MAN WITH A MISSION」，也被稱作「狼人樂團」，英文團名「

MAN WITH A MISSION」譯為「肩負使命的男人」。2010年成軍以來總是以標誌性的「狼頭面具」現身為演出特色，音樂風格融合了搖滾、龐克、嘻哈和電子元素，曾與日本新生代歌姬milet合作動畫《鬼滅之刃》片頭曲〈羈絆的奇蹟〉，以及經典日龐團10-FEET主唱合作歌曲〈databasefeat.TAKUMA(10-FEET)〉，也曾在去年9月來台舉辦巡迴專場。

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▲▼日團MAN WITH A MISSION、Saba sister將參戰火球祭。（圖／夥球擊 (FIREBALL Entertainment)提供）

另一組女子龐克樂團「Saba sister (サバシスター）」則是來自日本的三人搖滾組合，於2022年正式出道，成團僅五個月就登上日本最具盛名的音樂祭之一SUMMER SONIC，更在2023年末的跨年音樂祭「COUNTDOWN JAPAN 23/24」登台演出。今年年初她們也推出了新專輯《覚悟を決めろ!》，並展開超過20場的日本國內巡演，上週更與滅火器在由10-Feet主辦的京都大作戰音樂祭後台開心見面，表示：「台灣也請多多指教了！」火球祭早鳥門票將於15日中午開賣，16日全面開賣，詳洽拓元。