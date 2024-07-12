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才剛拿金曲歌后　孫盛希突宣布「將離開台灣」好消息也曝光

記者蔡琛儀／台北報導

新科金曲歌后孫盛希出道十年來，三度入圍金曲最佳華語女歌手獎，終於在本屆金曲獎中獲得肯定，此外她也宣布將於今年11月9日在台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，這也是她睽違近兩年的專場演出。

▲▼孫盛希宣布11月9日北流開唱。（圖／滾石提供）

▲孫盛希宣布11月9日北流開唱。（圖／滾石提供）

孫盛希表示，獲獎後的隔天醒來，感覺一切都變得不一樣，看什麼都很賞心悅目。她分享，自己在美國度假期間，仍然安排時間與當地音樂人共同創作寫歌，並在短時間內完成了好幾首demo作品，接下來她將再度出國，把上次寫好的歌曲完成錄製，也期待下半年推出全新單曲。

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她也笑說，獲獎後第一件做的事情就是回家把專輯的歌都聽了一遍，MV再看了一次。平常也習慣會回去聽自己以前的作品，「想要整理一下自己，計畫接下來的目標，檢視我到現在做了什麼。」她也發現自己這次得獎「心是平靜的，沒有興奮過頭，也沒有太焦慮」，這讓她感到特別踏實和開心，也期待接下來在演唱會上，讓歌迷們見證蛻變的孫盛希。

▲▼孫盛希宣布11月9日北流開唱。（圖／滾石提供）

▲孫盛希接下來將再次出國完成音樂作品。（圖／滾石提供）

此外，這次的演唱會也是她首度挑戰北流場地，下一階段的目標，孫盛希期許自己能繼續向前，獲得國際肯定，也希望音樂作品能更有影響力，透過戲劇影視等不同方式擴散，讓更多人聽到她的音樂、認識到孫盛希。

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