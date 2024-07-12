停完車「少做1動作」險噴最貴停車費！荳荳震驚公開帳單：得到慘痛教訓

記者潘慧中／綜合報導

荳荳（何紫妍）近年因參加《娛樂百分百》狼人殺單元的優異表現，備受觀眾喜愛。私下不時會與粉絲分享生活的她12日在Instagram透露，昨天離開停車場因少做一動作，害自己得繳超貴的停車費，「得到一個慘痛教訓嗚嗚。」

▲▼荳荳離開後忘了用APP繳費。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）



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荳荳先在限時動態PO出12日收到的兩則訊息，被通知停的車似乎忘記離場、停車尚未繳費，她這才想起來11日開車離開停車場後，「忘了用軟體繳費！！」

▲荳荳得到慘痛教訓。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）



心跳加速地打開停車APP，荳荳被計算成停了長達20個小時，總共得繳1155元，她附上3個驚恐捧臉的表情符號說：「我真的嚇到……今天一個震驚…這是我繳過最貴的停車費，得到一個慘痛教訓嗚嗚。」

▲▼荳荳坦言一看到金額嚇到了。（圖／翻攝自Instagram、Threads／hoelaine1116）



雖然真的忘記了，荳荳還是乖乖繳了1155元。慶幸的是，最後和客服溝通後，對方表示「看了之前的紀錄，這似乎是第一次，我幫您申請一下調整金額，但之後再發生可能就不行了喔」，讓她感動地直呼謝謝，「下次不會了！」

▲▼雖然一開始有繳費，但經過溝通後，客服承諾荳荳會幫忙申請調整金額。（圖／翻攝自Threads、Instagram／hoelaine1116）