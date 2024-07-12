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安宰賢安慰失戀男　「離婚過的人都有了，戀愛真的不算什麼」

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男星安宰賢近日前往光州，參觀獨居男子的家中，期間發現對方還留著前女友的生活用品，氣氛一度陷入尷尬，曾與具惠善有過一段婚姻的他，則用自身離婚經歷安慰對方：「重新開始就好了啊！」

▲安宰賢安慰失戀男。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

▲安宰賢安慰失戀男。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

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▲安宰賢用自身離婚經歷來安慰失戀男。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

影片中，安宰賢參觀獨居男的家，發現玄關櫃子上有隱形眼鏡清洗液，一問之下才知道是屋主前女友留下來的東西，「怎麼不扔了呢？」聽見屋主說「我做不到」，他仔細觀察清洗液的保存期限是今年7月底，「應該分手不久吧？」怎料，屋主似乎仍陷在情傷中「我覺得已經很久了」

▲安宰賢安慰失戀男。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

▲安宰賢安慰失戀男。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

▲安宰賢安慰失戀男。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

▲安宰賢發現屋主家中仍留著有關前女友的回憶。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

安宰賢急忙安慰「沒事的」，隨即將目光移向浴室，結果又發現廁所內有卡通圖案的拖鞋，也是屋主的前女友所挑選，現場一度陷入沉默，他急忙安慰：「怎麼了？沒事的！幹嘛把氣氛搞得這麼尷尬！重新開始就好了。」

▲安宰賢安慰失戀男。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

▲安宰賢安慰屋主。（圖／翻攝自YouTube／스튜디오 썰）

接著，安宰賢突然語出驚人：「我都經歷過（離婚）了，戀愛分手一點都不算什麼？」一番話讓工作人員再也忍不住、全都笑了出來，他則抗議：「怎麼了？不要笑！快停下來！」

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