孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人岳庭與法國籍丈夫，加上兩個孩子移居泰國普吉島生活，至今已經14年。她近日參加台綜《11點熱吵店》的節目錄影，談及孫安佐在普吉島呼麻闖民宅，意外說出當地另一部分內幕。

▲孫安佐接連發生泰國呼麻、台北信義區持瓦斯火槍事件，頻頻登上社會新聞版面。（圖／記者黃克翔攝）

據《TVBS》報導，岳庭在孫安佐碰上事情時，人正在荷蘭探望那裡讀書的長子，是從朋友那裡得知孫安佐吸大麻的消息，說到「我們那邊的人都有幫忙，然後到醫院去看他，進出3次」。她透露當地人其實不想把這件事情鬧大，「警察不想搞那麽多，因為他們很懶，不想寫太多報告、不想交給移民局，只想交給你們自己人去處理就好了」。但是，孫安佐影片在泰國節目播出，引發討論後傳回台灣，掀起了一場風波。

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岳庭已經是兩個孩子的母親，對於狄鶯與孫鵬的狀況表示同情，相信他們一定很苦，「沒有做父母的會希望孩子變這樣」，並認為大家應該考慮如何幫助孫安佐。她也建議孫安佐可以把專業知識放在對的領域。

▲岳庭移居泰國14年。（圖／翻攝自臉書／岳庭）

孫安佐自4月發生泰國呼麻事件，在台灣又發生攜帶瓦斯火槍前往信義區，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》。他原本活躍社群平台，最近更登上成人平台SWAG，與陳沂合體直播，一舉一動持續是話題。

▲孫安佐登上SWAG。（圖／翻攝自swag）