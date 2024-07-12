《富都青年》導演王禮霖移工變代言人　下部想要吳慷仁當社工

記者蕭采薇／台北報導

破億票房佳作《富都青年》導演王禮霖為「2024臺北勞動影像嘉年華活動」擔任代言人兼評審，他從不隱瞞過去從馬來西亞來台當「移工」的短暫經歷，這個機緣成為他人生的養分之一，如今影視作品備受肯定，進而成為活動代言人，讓他相當驚訝也深感榮幸。

▲王禮霖多年來聚焦社會底層和跨國勞工。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

王禮霖說：「每個影展都有自己的使命感，之前就聽過勞工影展，也想支持這樣不同類的影展並相互交流。」他也透露，在馬來西亞辦影展不容易，盛讚：「台灣存在各種不同類型的影展，發揮的空間很大！」

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對於本屆勞動金像獎徵件主題，該如何讓觀眾看見「你眼中的主角」？王禮霖給新進導演建議：「每個人在生命歷程中，都像是重要的『角色扮演』，不用去分類角色，因為每個人的生存方式不同，要透過生活感受，衍伸出一個角色。」談到如果再邀《富都青年》吳慷仁和陳澤耀合作，想讓他們演出什麼樣的職業角色？王禮霖笑言：「讓他們去當社工吧！想看他們去協助那些需要被幫助的人。」

▲《富都青年》王禮霖受邀成為本屆勞動影像嘉年華徵件代言人兼評審。（圖／電影戲劇業職業工會提供）

來自馬來西亞的王禮霖，無論是監製或執導的作品都聚焦於社會議題，包含張艾嘉主演的《分貝人生》、王識賢演出的《樂園》，都是藉由影視作品，讓更多人看見邊緣小人物的勞動狀態與生活樣貌。

而執導的《富都青年》票房亮眼，狂掃國內外各大影展，並入圍第60屆金馬7項大獎，也將片中男主角吳慷仁一舉推上金馬影帝，成為少見叫好叫座的社會議題電影，他成功用作品發聲，讓社會大眾看見無身份者及外籍移工的無奈與困苦，希望藉由他對多元文化、社會弱勢的觀察及多年深耕華語市場的經歷，號召更多臺灣青年導演關注勞動議題，2024勞動金像獎影片徵選競賽徵件至8月31日。