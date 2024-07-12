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快訊／坎城影后雪莉杜瓦離世！享壽75歲　拍完《鬼店》被爆崩潰退圈

記者蕭采薇／綜合報導

曾以電影《三女性》獲得坎城影后殊榮的美國女星雪莉杜瓦（Shelley Duvall），11日深夜驚傳因糖尿病併發症逝世，享壽75歲，才剛過生日第四天。她曾經演過真人版《大力水手》（Popeye）中的奧莉薇一角，此外也曾傳出因演出驚悚片《鬼店》而精神崩潰才淡出演藝圈，不過她本人卻在晚年否認這項說法。

▲坎城影后雪莉杜瓦（Shelley Duvall）因糖尿病併發症逝世，享壽75歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎城影后雪莉杜瓦（Shelley Duvall）因糖尿病併發症逝世，享壽75歲。（圖／達志影像／美聯社）

雪莉杜瓦獨特的外型在好萊塢中獨樹一格，而關於她最出名的「都市傳說」，也是她最有名的角色，正是經典懸疑片《鬼店》中疑神疑鬼的妻子「溫蒂」一角。傳聞雪莉杜瓦在拍攝時，因不堪名導史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的嚴厲執導而心理崩潰，因而淡出演藝圈。

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不過事實上，雪莉杜瓦在《鬼店》後，陸續還是有演出電影。 而她之所以離開好萊塢，有一說是因為更喜歡德州的環境。在遠離娛樂圈和喧囂後，雖然確實有精神上的疾病困擾，但雪莉杜瓦日子過得其實還算愜意。她也曾短暫以客串形式復出，雪莉杜瓦也曾在2021年接受《好萊塢報導》專訪，澄清並沒有受到史丹利庫柏力克的精神虐待，雙方反而是「合作愉快」。

▲坎城影后雪莉杜瓦（Shelley Duvall）因糖尿病併發症逝世，享壽75歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲雪莉杜瓦因高瘦外型，相當貼合真人版《大力水手》中的奧莉薇一角。（圖／達志影像／美聯社）

 

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