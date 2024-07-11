曾兩度衰被控小三！　古力娜扎罕見吐感情狀態「隨時會結婚」掀議

記者劉宛欣／綜合報導

新疆女神古力娜扎情路坎坷，曾公開認愛張翰，卻遭質疑是介入男方與正爽的小三，2022年幼因為在徐開騁家過夜，多年女友張天愛公開錄音檔怒控徐開騁劈腿，古力娜扎才知道自己被騙，意外真的成了小三。近日她登上綜藝節目《旅行任意門》，罕見提起婚姻話題，戀情一直不順的她，依然對愛情保有希望，稱自己隨時可能結婚。

▲古力娜扎情路不順，讓粉絲感到心疼。（圖／翻攝自古力娜扎微博）

古力娜扎近年重心放在工作上，很少公開談論感情。近日，她登上節目《旅行任意門》中，罕見開口談及婚姻，表示當遇到對的人便會隨時結婚。她坦言：「我要遇到對的那個人，我就會結婚。」被問是什麼時候，她也火速回答「隨時，經常有人跟我說，結婚這個東西就是一定要有那個衝動的勁，如果你衝動的勁一旦過去了就結不成」。

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▲古力娜扎透露自己隨時可能閃婚。（圖／翻攝自《旅行任意門》）

古力娜扎作為一位備受關注的流量女星，感情生活一直是眾人焦點。目前處於單身狀態，但她已到適婚年齡，因此在節目中談論結婚話題才會引發熱議。古力娜扎強調結婚需依賴衝動，而非謀劃，她認為只有當下的衝動才是真正的推動力，此話一出贏得了不少網友的支持，紛紛祝福她能早日遇到命中注定的對的人。