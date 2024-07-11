唐治平教泰拳預拿10萬元薪水　還收「百萬名車」通勤淡水到內湖

記者黃庠棻／台北報導

唐治平今（11）日放鳥原訂的泰拳友誼賽，稱自己跑到基隆找失蹤的媽媽，坦言對愛爾麗集團的常如山總裁相當抱歉。相關工作人員透露，常如山總裁因為長年關注泰拳、格鬥賽事，看到唐治平的新聞後第一時間伸出援手，大方地讓唐治平預支10萬元的薪水。

▲唐治平、常如山總裁。（圖／愛爾麗集團提供）

相關工作人員進一步表示，常如山總裁先前就有被唐治平教過泰拳，兩人因此結緣，在看到唐治平的新聞之後，火速給予幫助，不僅先預支了30堂課10萬元薪資之外，還提供了一台百萬名車給他當代步工具，讓他可以輕鬆從淡水到內湖通勤。

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▲唐治平、常如山總裁。（圖／愛爾麗集團提供）

不僅如此，唐治平的狀況也讓集團特地通融，通常教練都要簽訂合約，且上完課才可以領薪水，但他目前的情況讓總裁心生憐憫，對方認為他現在處於需要救濟的處境「怕他活不下去」，除了預支薪水之外，也沒有簽訂合約。

▲唐治平。（圖／愛爾麗集團提供）

此外，唐治平本人也在電話中表示，未來會依約到愛爾麗上課、教學，正式上工日期還要經過討論，他坦言目前自己的心情很亂，不僅多次遭到警方盤查，走在路上還會被指指點點，只不過他強調「我不需要心理諮商」，決定自己沉澱心情即可。